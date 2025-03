Norsk PMI videre opp

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) steg til 51,9 i februar, viser sesongjusterte tall fra NIMA og DNB.

Dette er en oppgang på 0,6 prosentpoeng fra måneden før.

«Indeksen har siden juli i fjor svingt rundt 51,2, noe som indikerer en moderat oppgang i industriaktiviteten», går det frem av mandagens rapport.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg 0,4 prosentpoeng til 51,9, mens prisindeksen for innkjøpte varer fortsatte opp fra 62,0 i januar til 66,2 i februar – høyere enn det langsiktige gjennomsnittet.

– Tolk med varsomhet

Produksjonsindeksen endte på 52,4 i februar, opp 0,6 poeng fra januar, mens indeksen for nye ordre steg fra 50,2 til 50,3. Sysselsettingsindeksen gikk fra 51,8 til 53,2 og indeksen for leverandørenes leveringstid fra 51,1 til 52,5.

En høy notering for sistnevnte indeks betyr lang leveringstid, noe som normalt assosieres med høy aktivitet.

«Få trakk frem varer med prisfall, mens flere av respondentene trakk frem økte priser på blant annet trelast, energi, kaffe og noen råvarer utenom metaller», skriver NIMA og DNB videre, og understreker at resultatene må tolkes med varsomhet.