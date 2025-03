Europa: Sterkere prisvekst enn ventet

Konsumprisindeksen (KPI) for eurosonen endte på 2,4 prosent på årsbasis i februar, melder Eurostat.

Det er en nedgang fra 2,5 prosent i januar, men ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet at inflasjonen skulle falle til 2,3 prosent.

Konsumprisene i eurosonen nådde i september i fjor et lavpunkt på 1,7 prosent.

I februar var det i hovedsak servicesektoren, samt dagligvarer, alkohol og tobakk som hadde sterkest prisvekst i Europa.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var på årsbasis i februar på 2,6 prosent, også det høyere enn ventet. Økonomene hadde på forhånd spådd en kjerneinflasjon på 2,5 prosent.

For en uke siden skrev Citi i en rapport at de ikke er i tvil om at ESB vil fortsette å senke renten, selv om inflasjonen fortsatt er over målet. Rentekuttene fortsetter til innskuddsrenten er senket fra nåværende 2,75 til 1,50 prosent, altså totalt fem kutt.

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge tror også på flere kutt.

– Både kjerneinflasjon og samlet inflasjon kom inn litt høyere enn ventet. Men det store bildet er at inflasjonen i Europa er nokså tett på inflasjonsmålet på to prosent. Vi blir ikke redde for det forventede rentekuttet i eurosonen på torsdag, og markedet forventer fortsatt ytterligere to rentekutt i 2025, sier han i en kommentar.

– Dagens tall er en påminnelse om at selv i Europa, så er vi ikke i mål helt enda. Økonomien har vært vesentlig svakere her enn i USA, blant annet på grunn av krigen og høye energipriser. Vi kunne ha tenkt at man skulle ha nådd inflasjonsmålet først her, sier han.