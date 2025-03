Kina øker trolig stimulansen

Kinesisk økonomi kom seg greit gjennom 2024, men for å sikre en BNP-vekst nær 5 prosent også i år må kinesiske myndigheter øke sin stimulans av økonomien. Handelskrigen, der USA har varslet økt toll også overfor Kina, får nå president Xi Jinping til å lansere nye stimulansetiltak, ifølge Bloomberg. Dagen etter at den nye tollsatsen trer i kraft skal statsminister Li Qiang presentere nye finanspolitiske grep.

De fleste analytikere venter at Kina vil vedta et vekstmål på 5 prosent. Det vil i så fall kreve ytterligere økning av budsjettunderskuddet, trolig til det høyeste nivået på tre tiår. I 2024 var siktemålet et budsjettunderskudd på 3 prosent av BNP. For i år ligger det an til å øke til 4 prosent av BNP.

Ingen inflasjon

I så fall vil ikke inflasjon være det største problemet, ettersom Kina med en inflasjon på 0,5 prosent er nærmere deflasjon enn et inflasjonsproblem. Heller ikke eiendomssektoren vil bli overopphetet etter den voldsomme nedkjølingen som begynte for noen år siden. Kina kan ikke regne med å eksportere seg ut av den labre veksten, noe ikke minst økt toll vil hindre. Ifølge Bloomberg tror analytikere flest at eksportveksten vil synke betydelig fra 6 prosent i fjor.

Løsningen blir derfor å utløse økt innenlandsk etterspørsel.

Svakere valuta?

Noen konkrete tiltak er ennå ikke kjent. Noe er det imidlertid å hente i pengepolitikken, der fokuset nå har vært en stabil valutakurs fremfor å stimulere økonomien. I fravær av en slags enighet mellom Kina og USA kan imidlertid en svakere renminbi bidra til en ny omdreining i form av ytterligere økt toll, så spillerommet er neppe stort.