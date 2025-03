Kontorleiemarkedet i Oslo – flere indikatorer peker i gal retning

Mens andre sentralbanker, spesielt den svenske, har kuttet styringsrentene, valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret gjennom 2024. Det argumenteres med at det tilsynelatende går mye bedre i Norge enn i våre naboland. Norges Bank venter økt sysselsetting og høyere vekst i BNP for fastlands-Norge i år. Sentralbanken anslår også at veksten i konsumet vil tilta, og at bolig-, foretaks- og petroleumsinvesteringene vil stige i 2025 sammenlignet med 2024. Offentlig etterspørsel er også ventet å vokse videre, dog noe saktere enn i 2024.

Men forskjellene er store, både mellom næringer og regioner, noe Norges Bank også påpeker. Oslo ser ut til å ha blitt mest skadelidende av de høye rentene – og er samtidig mindre eksponert mot vekstnæringene.

Oslo – nullvekst

Statistisk sentralbyrås kvartalstall for antall lønnstakere i privat sektor i Oslo, Asker og Bærum indikerte tilnærmet nullvekst gjennom 2024. Det er fortsatt vekst i offentlig sektor, men de seneste tallene viser avtagende vekst også der. I privat sektor er det energibransjen som leder an. Blant bedriftene innenfor kontorklyngene i Oslo sentrum så vi på slutten av fjoråret et 12-måneders fall i antall ansatte meldt inn gjennom A-meldingen. Dette er også områdene med de høyeste kontorleiene i Norge.

Videre indikerer kredittveksten, som ikke har vært observert så lav siden 2010 blant ikke-finansielle foretak, at rentene biter på den gjengse bedrift. Renteoppgangen ser ut til å ha dempet investeringslysten og vekstplanene.