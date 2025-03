NHOs nye makroanalyse for 2025 og årene etter er sterkt preget av utsiktene til handelskrig og av økte sikkerhetspolitiske spenninger. Likevel er prognosene lite endret, både for Norge og internasjonalt.

Den kanskje mest synlige endringen er at sjeføkonom Øystein Dørum nå venter totalt to færre rentekutt over de kommende årene - to kutt i år (mars og september), samt ett hver i 2026 og 2027, til 3,50 prosent.

Usikkerheten er her imidlertid på nedsiden, ikke minst hvis handelskrigen slår hardt ut i veksten. Dessuten er en styringsrente på 3,5 prosent trolig fortsatt over nøytral rente, mener Dørum.

Global vekst ventes å tusle videre i nøyaktig samme tempo som i fjor. Norsk fastlandsvekst øker klart, og selv fastlandseksporten ventes å øke mye.

NHOs prognoser for Norge

2024 2025 2026 2027 Privat konsum 1,2 2,0 1,9 1,9 Offentlig konsum 2,4 2,5 1,9 1,5 Boliginvesteringer −19,1 −9,8 9,6 14,3 Bedriftenes investeringer −3,3 −1,8 1,0 1,8 Oljeinvesteringer 9,6 4,0 −6,0 −4,0 Fastlandseksport 2,6 4,2 2,2 1,5 BNP 2,1 2,2 1,1 0,4 Fastlands-BNP 0,6 1,6 1,9 1,8 Registrert ledighet 2,0 2,1 2,1 2,1 KPI 3,1 2,5 2,5 2,4 Boligpriser 2,7 7,9 7,3 4,4 Kronekurs I44 0,7 1,3 −0,1 0,0 Årsvekst, prosent. Kilde: NHO



Bremser veksten ute

Dørum slår fast at enhver form for handelskrig vil dempe veksten, men er mer usikker på om det vil øke inflasjonen. En grunn til at han og NHO likevel ikke senker prognosene for BNP-veksten internasjonalt er at alle de varslede tollhevingene neppe blir realisert. Dessuten tviler han på at budsjett- og gjeldsregler vil stå i veien for Europas betydelige opprustning. «Det kan holde etterspørsel og aktivitet oppe.»

Samtidig er risikoen rundt prognosene primært på nedsiden, og avhengig av omfanget og varigheten av handelstiltakene og den sikkerhetspolitiske spenningen.

Dørum peker imidlertid på en mulig oppside: At kostnadene for amerikanske velgere og bedrifter blir så store at det tvinger frem en retrett.'

Sterkere norsk vekst

For Norge ser Dørum tre faktorer som vil motvirke den svakere impulsen internasjonalt; kronekursen, finanspolitikken og oljeinvesteringene, som ventes å toppe ut i år.

«I usikre tider kan mindre lands valutaer svekke seg, som vil bedre konkurranseevnen og motvirke noe av effekten av tolløkningene», skriver han i NHOs prognoser.