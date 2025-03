Kina satser på 5 prosent vekst

Det er samme mål som ble satt for fjoråret, til tross for en gryende handelskrig med USA som kan stikke kjepper i hjulene for veksten.

Vekstmålene skal legges fram i en tale av statsminister Li Qiang under åpningen av årets sesjon i folkekongressen onsdag.

Kina er fra før utsatt for en rekke økonomiske problemer, blant annet en gjeldskrise i eiendomsmarkedet, lavt forbruk og høy arbeidsløshet blant unge.

Tidligere denne uka økte USAs president Donald Trump tollen på kinesiske produkter til 20 prosent.