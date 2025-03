Danske Bank: – Sterkere vekst, mange rentekutt

Veksten i fastlands-BNP blir tredoblet fra i fjor til i år, tror Danske Bank. Det betyr fortsatt relativt moderat vekst, 1,8 prosent. Og gitt vekstbidragene fra en ekspansiv finanspolitikk og oljesektoren, er veksten egentlig fortsatt ganske svak, mener sjeføkonom Frank Jullum.

Samtidig tror Jullum at inflasjonen nærmer seg målet ganske raskt. I år betyr det 2,3 prosent inflasjon og i 2026 er inflasjonen helt lik med målet på 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen ventes å holde seg et lite knepp høyere, 2,3 og 2,2 prosent.

Dette gir rom for hele fire rentekutt i år og så fire til neste år, tror han. Det første kommer allerede om et par uker. Så følger kutt i juni, september og desember.

«Med et fall i oljeinvesteringene og lavere reallønnsvekst tror vi det vil være behov for en enda mindre restriktiv pengepolitikk i 2026», mener Jullum, som tror Norges Bank fortsetter med rentekutt til styringsrenten har nådd 2,50 prosent.

Lite rammet

Jullum har lagt til grunn «en viss økning i tollsatser» mellom USA og EU og Kina. Han tror ikke norsk eksport blir direkte rammet av dette. Likevel er prognosen for fastlandseksporten justert ned, særlig neste år, og det ligger nå an til uendret eksportvekst på 1,9-2,0 prosent. Jullum legger ikke skjul på at det er nedsiderisiko rundt Norges eksport.

Danske Banks prognoser

2024 2025 2026 Privat forbruk 1,2 3,0 2,5 Oljeinvesteringer 9,6 3,0 −6,0 Boliginvesteringer −19,1 −3,0 10,0 Tradisjonell eksport 1,9 1,9 2,0 BNP 2,1 1,8 1,0 Fastlands-BNP 0,6 1,8 1,7 Lønnsvekst 5,7 4,0 3,5 Kjerneinflasjon 3,7 2,3 2,2 KPI 3,0 2,3 2,0 Boligpriser 3,0 10,0 5,0 Årsvekst, prosent. Kilde Danske Bank



Selv om registrert arbeidsledighet har sunket de siste månedene, tror Jullum på et svakere arbeidsmarked fremover. Ikke minst har beholdningen av ledige stillinger falt mye. Samtidig var lønnsveksten i 2024 hele 5,7 prosent, et halvt prosentpoeng høyere enn anslått etter lønnsoppgjøret.

I år venter Jullum en lønnsvekst på 4,0 prosent, litt oppjustert fra hans egne tidligere prognoser, men også et halvt prosentpoeng lavere enn Norges Banks forventningsundersøkelse.

Kronekursen vil holde seg relativt svak inntil neste sykliske oppsving i global økonomi, noe som kanskje kommer inn i 2026, tror Jullum.