Det ble skapt bare 77.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i februar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det laveste antallet siden juli i fjor.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for januar en vekst på 183.000 jobber, mens konsensus lå på 150.000. Januar-tallet er nå revidert opp til 186.000.

– Nølende arbeidsgivere

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, forklarer utviklingen i februar med bortfall av arbeidsplasser innen handel, transport, helsevesen, utdanning og informasjon, samt sysselsettingsnedgang blant mindre bedrifter.

«Politisk usikkerhet og en oppbremsing i forbrukernes pengebruk kan ha ledet til nedbemanning eller en oppbremsing i ansettelsene i forrige måned», sier hun.

«Våre data, kombinert med andre nylige indikatorer, tyder på en ansettelsesnøling blant arbeidsgivere når de vurderer det økonomiske klimaet fremover,» tilføyer Richardson.

Lite endret lønnsvekst

Lønnsveksten i februar var på 4,7 prosent på årsbasis, det samme som i januar.

For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,7 prosent, ned fra 6,8 prosent måneden før, ifølge ADP.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for februar, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningen i forkant er en jobbvekst på 160.000, opp fra 143.000 i januar. Arbeidsledighetsraten ventes å være uendret på 4,0 prosent, ifølge Trading Economics.