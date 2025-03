Inflasjonen øker fortsatt i Sverige

Det kommer etter en kraftig økning på 2,2 prosent i januar fra samme måned i 2023.

Det er indeksen KPIF, Riksbankens foretrukne inflasjonsmål, som har økt. Dette er en underliggende måling av inflasjon der effektene av boligrenter er justert bort.

Målt i konsumprisindeksen (KPI) var økningen fra 0,9 prosent i januar til 1,3 prosent i februar.

Analytikere hadde regnet med at prisveksten ville øke til 2,7 prosent, ifølge en sammenstilling av prognoser gjort av Bloomberg.

Den svenske kronen styrkes noe etter tallene, og en euro lå torsdag morgen under 11 kroner for første gang på to år, skriver TT.

Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.