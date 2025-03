Renten på 10-årige tyske statsobligasjoner steg onsdag hele 30 basispunkter til 2,79 prosent etter at Tyskland og landets antatt påtroppende forbundskansler Friedrich Merz lanserte et infrastrukturfond på 500 milliarder euro. Store lån skal tas opp, og store summer skal investeres også i forsvar.

Rentehoppet er den største siden Berlinmuren falt, går det ifølge nyhetsbyrået Finwire frem av et morgenbrev fra SEB torsdag. Berlinmuren falt 9. november 1989.

«Økt låneopptak betyr et større tilbud av obligasjoner, noe som alt annet like fører til at prisen på statsobligasjoner synker og at obligasjonsrentene dermed stiger. Legg til at markedet justerer opp forventningene til ESBs styringsrente når konjunkturutsiktene lysner», skriver SEB.

– Et dramatisk brudd

Banken estimerer at fondet på 500 milliarder euro utgjør omkring 12 prosent av tysk BNP.

«Inkluderer vi øvrige tiltak og sentrale initiativer fra EU, kan den finanspolitiske impulsen utgjøre hele 2,4 prosent av Tysklands BNP. Det er en velkommen injeksjon til den vaklende tyske økonomien, som ikke har steget siden 2019», heter det videre.

Sjeføkonom for Goldman Sachs i Europa, Sven Jari Stehn, skrev onsdag at «tiltakene skaper en betydelig oppside for vår vekstprognose, men øker også underskudd og statsgjeld.»

Tiltakene lansert av Merz markerer et dramatisk brudd med de strenge, tyske reglene for offentlig gjeld.

Renterally fortsetter

Europeiske markedsrenter fortsetter å stige på bred front torsdag formiddag. Den tyske «10-åringen» nærmer seg 2,87 prosent etter en oppgang på nye åtte basispunkter.

Den franske «10-åringen» står i 3,56 prosent etter å ha steget over syv basispunkter så langt i dagens handel.

I Spania står «10-åringen» i 3,52 prosent etter en oppgang på over åtte basispunkter, mens den i Italia er opp over syv basispunkter står i 3,92 prosent.

ESB kutter torsdag

Renteoppgangen skjer i forkant av dagens rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ESB), hvor konsensus ifølge Trading Economics peker mot et kutt på 25 basispunkter til 2,50 prosent for innskuddsrenten.

«Spenningen er heller knyttet til signalene om rentesettingen videre fremover, samtidig som vi skal se opp for de oppdaterte stabsprognosene for både vekst og inflasjon. Prognosene vil nok reflektere at ESB har tillit til at nedgangen i prisveksten vil vedvare», skrev Handelsbanken Capital Markets i torsdagens morgenrapport.

Etter dagens kutt venter banken at ESB vil ta en pause i april, og heller kutte renten igjen i juni.

«Deretter ser vi for oss et siste kutt i september, til 2,00 prosent. Men markedet ser nå to og et halvt rentekutt i 2025, dagens inkludert. Det har altså blitt litt mer usikkert, etter de finanspolitiske nyhetene i det siste», går det videre frem av rapporten.