Torsdag morgen viste ferske tall fra Sverige at den svenske inflasjonen har økt markant, fra 2,2 prosent i januar til 2,9 prosent i februar. Økningen var også sterkere enn ventet, da analytikere i forkant spådde 2,7 prosents prisvekst.

De uventet høye inflasjonstallene gjør at SEB ikke lenger tror på flere rentekutt fra Riksbanken, Sveriges sentralbank.

SEB mener sannsynligheten for et nytt svensk rentekutt har minsket betydelig, og venter nå at styringsrenten vil bli holdt uendret på 2,25 prosent fremover, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Les også – Nå styrer Europa Norges Bank Den kraftige renteoppgangen i Europa de siste dagene fjerner ett rentekutt fra Norges Banks rentebane, tror Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken.

Enig med Nordea

SEB slutter seg dermed til Nordea, som allerede i februar mente at Riksbanken er ferdig med å kutte styringsrenten i denne omgang, og som varslet at styringsrenten ville bli holdt på 2,25 prosent gjennom hele prognoseperioden frem til og med desember 2026.

Etter torsdagens inflasjonstall har Nordea i det hele tatt varslet at Riksbanken kommer til å forberede seg på rentehevinger. Sjeføkonom Annika Winsth har «dobbelstengt» døren for rentekutt, skriver Affärsvärlden.

Ifølge Dagens Industri var SEBs tidligere forventning ytterligere ett rentekutt fra Riksbanken og sentralbanksjef Erik Thedéen

Inflasjonstakten i Sverige i årets første måneder har vært like høy som i 2022.

Les også Yardeni: – Økt fare for resesjon Sannsynligheten for en amerikansk resesjon er nesten doblet under Trump 2.0, mener Ed Yardeni.

Ny beslutning rundt hjørnet

Riksbanken senket styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent i slutten av januar – akkurat som ventet. Siden mai i fjor har sentralbanken kuttet renten med totalt 1,75 prosentpoeng.

Sammen med rentekuttet forklarte sentralbanken at økonomien i Sverige fortsatt er svak, men at man begynner å se tegn til at det snur.

De neste svenske rentebeslutningene ventes 20. mars og 8. mai.

Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.