Handelsbalansen til USA i januar ble også offentliggjort på torsdag, av Bureau of Economic Analysis (BEA). Der gikk USA 131,4 milliarder dollar i minus overfor utlandet. Det ble drevet av import til landet for 401,2 milliarder dollar, og en eksport for bare 269,8 milliarder.

I desember var handelsunderskuddet til USA på minus 98,1 milliarder dollar.

Landene USA hadde størst underskudd overfor var Kina (underskudd på 29,7 milliarder dollar), EU (25,5 milliarder), Sveits (22,8 milliarder) og Mexico (15,5 milliarder).

Veksten i underskuddene var i mange tilfeller drevet av kraftig økning i USAs import fra landet.

For eksempel økte underskuddet overfor Sveit med 9,8 milliarder, hvor USAs import fra Sveits økte med 10,3 milliarder til 24,6 milliarder. Samtidig økte kun eksporten med 0,6 milliarder, til 1,8 milliarder.'

Tallet på antall nye mennesker i USA som har søkt om statlig trygd for første gang, var i forrige uke på 221.000 personer, ifølge USAs arbeidsdepartement. Det er en nedgang fra 242.000 nye trygdesøkende uken før.