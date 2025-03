Trump: Mexico får tollpause frem til 2. april

President Donald Trump har etter samtaler med Mexicos president Claudia Sheinbaum bestemt seg for å utsette toll på varer fra Mexico til USA som går under USMCA-avtalen. Trump nevnte ingenting om Canada i innlegget.

– Etter samtaler med Mexicos president Claudia Sheinbaum har jeg blitt enig om at Mexico ikke vil pålegges toll på varer som faller inn under USMCA (United States-Mexico-Canada avtalen). Denne avtalen gjelder frem til 2. april. Jeg har gjort dette som en gest av velvilje og av respekt for president Sheinbaum. Vårt samarbeid har vært svært godt, og vi jobber hardt sammen for å sikre grensen. Både med å hindre ulovlig innvandring til USA og med å stoppe fentanyl. Takk til president Sheinbaum for ditt harde arbeid og gode samarbeid!, skriver Trump på Truth Social.



Mexicos president er enig med Trump, hun poengterer at de vil jobbe sammen i tiden fremover.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe samme, spesielt når det kommer til immigrasjon og sikkerhet. Inkludert innførselen av fentanyl inn til USA, sier Sheinbaum

Frem og tilbake

Onsdag kom meldingen om at Trump-administrasjonen gir en midlertidig utsettelse av bil-toll på import fra Mexico og Canada etter press fra amerikanske bilprodusenter. Samtidig understrekte den amerikanske presidenten at toll-stoppen ville være midlertidig.

«Gjengjeldelsestoll vil fortsatt få effekt fra 2. april,» sa Trumps pressesekretær, Karoline Leavitt onsdag.