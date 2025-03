Handelsbanken: – Vi har ikke sett maken siden finanskrisen

Torsdag meldte det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte jobless claims, var 221.000 personer i forrige uke, litt under forventningene på 235.000 søkere.

Samtidig offentliggjorde rekrutteringsselskapet Challenger, Gray & Christmas en ny rapport som slo fast at arbeidsgivere basert i USA annonserte litt over 172.000 jobbkutt i februar. Det er den høyeste februar-målingen siden 2009, da det ble registrert 186.350 jobbkutt, mens det er det høyeste månedstallet siden juli 2020, da 262.649 kutt ble annonsert.

Masseoppsigelser

– Rapporten fra Challenger Gray viste et kraftig hopp i kunngjorte oppsigelsesplaner. Vi har ikke sett maken siden finanskrisen i 2009, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen.

– For en enkeltmåned må vi tilbake til pandemien for å se noe lignende. Husk at dette er varslede oppsigelser, og det er ikke alltid det materialiserer seg, understreker sjeføkonomen.

– Jeg tror ikke det påvirker fredagens arbeidsmarkedstall fra USA, men det kan gi utslag i mars-tallene som kommer i april. Det foregår mye nedskjæringer, og det gjelder særlig de offentlig ansatte, men også i privat sektor, sier Hov.

– Er dette noe Musk får skylden for?

– Det må sees i sammenheng med hva DOGE foretar seg, altså Musk, sier Hov.

Legger vekk øksen?

Fredag meldte Financial Times at Elon Musk og hans såkalte departement for effektivitet i det amerikanske statsapparatet (DOGE) har fått beskjed fra president Donald Trump om å begrense jobbkuttene. Trump skal ha antydet at DOGE kan ha vært for vilkårlig i sine masseoppsigelser av føderalt ansatte.

«Vi sier skalpell i stedet for øks», skrev Trump på Truth Social kort tid etter møtet i Det hvite hus.