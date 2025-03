Trump vurderer Russland-sanksjoner

På Truth Social skriver Donald Trump:

«Basert på at Russland akkurat nå "knuser" Ukraina på slagmarken, vurderer jeg sterkt å innføre storskala bank-sanksjoner, sanksjoner, og tariffer på Russland frem til en våpenhvile og ENDELIG FREDSAVTALE ER NÅDD. Til Russland og Ukraina, kom dere til bordet med en gang, før det er for sent. Tusen takk!!!»

Det skjer dagen etter han skrev på samme plattform at han vil utsette tollen på Mexico frem til 2. april.

I etterkant av meldingen stiger oljeprisen.

Maikontrakten på et fat med Brent-oljen stiger 2 prosent, til 70,90 dollar per fat. Aprilkontrakten på WTI-oljen stiger også over 2 prosent, til 67,70 dollar fatet.

Det samme gjør TTF-gassen, som stiger 6,7 prosent til 40,70 euro per megawatt.