Svenskehandel blir svindyrt

Mens Riksbanken trolig er ferdig med sine rentekutt, har Norges Bank ennå ikke begynt. Optimisten vil hevde at den svakere kronen vil hindre Norges Bank i å gjennomføre en serie av rentekutt. Pessimisten vil påpeke at dette bare fortsetter å dempe aktiviteten i rentefølsomme sektorer og resulterer i videre svak vekst når offentlig og olje-relatert etterspørsel avtar. Resultatet for kronekursen blir det samme i et scenario der svensk vekst tar seg opp.

Spekulanter på banen

Til tross for fundamentale faktorer har kronen styrket seg mer enn det som kan forklares med typiske variabler. Årsaken er sannsynligvis mer spekulative og markedsrelaterte faktorer som ikke fanges opp i tradisjonelle modeller. Den svenske kronen handles fortsatt på historisk svake nivåer mot både dollar og euro, og mange ser den som undervurdert. Når kronen først begynner å styrke seg, tiltrekker det seg både spekulative investorer som følger trenden, og andre som ikke vil «stå igjen på perrongen».

Disse aktørene, særlig de førstnevnte, forsterker bevegelsene fordi de handler i flokk; de kjøper når kronen styrkes og selger når den svekkes. Disse trendmodellene har lenge indikert salg av både norske og svenske kroner, men for SEK snudde de raskt i starten av februar til en sterk kjøpsanbefaling, noe som blir selvoppfyllende. Den norske kronen fremstår fortsatt som uinteressant for disse aktørene.

Opprustning i svensk favør

Det forverrede sikkerhetsbildet og Europas behov for rask opprustning vil gagne Sverige. Nabolandet, som i større grad enn det norske fastlandet er avhengig av eksport til Europa, vil dra stor nytte av de lysere vekstutsiktene for kontinentet som opprustningen medfører. I tillegg, selv om svensk forsvarsindustri er relativt liten i absolutte tall, er den blant Europas største i forhold til BNP. I 2023 utgjorde svensk forsvarseksport 0,6 prosent av BNP, sammenlignet med Frankrikes 0,2 prosent. Ifølge regjeringens årlige melding om eksport av forsvarsmateriell eksporterte Norge forsvarsmateriell for omtrent 12 milliarder kroner i 2023 – noe som plasserer oss på linje med Frankrike, men betydelig bak Sverige. Direkte eksportrelaterte kronetransaksjoner kan dermed ventes å være betydelig lavere i Norge enn i Sverige.

I 2023 utgjorde svensk forsvarseksport 0,6 prosent av BNP, sammenlignet med Frankrikes 0,2 prosent.

Videre er muligheten for forsvarsrelaterte kapitalstrømmer til Sverige større. Målt i markedsverdi utgjør også forsvarsrelaterte aksjer en større andel i Sverige enn i Norge, selv om mesteparten er knyttet til SAAB. Norge vil imidlertid også kunne dra nytte av dette i noen grad, ettersom nabolandet vil øke importen av nødvendige innsatsvarer for sin produksjon av forsvarsmateriell.

Avhengig av globale drivere

Oppsummert har mange aktører som lenge har sett på den svenske kronen som billig, endelig fått tre gode grunner til å våge å kjøpe og tro på et trendskifte. Strukturelle forskjeller har gjort at utlendinger – med rette – ikke ser på svenske og norske kroner med samme blikk.

Så hva skal til for å tiltrekke kjøpere av norske kroner? Med svake norske drivkrefter er kronen i større grad avhengig av globale faktorer, ikke minst olje- og gasspriser. Dette er dårlig nytt når OPEC+ forlater sin prisstrategi for å øke produksjonsvolumene, samtidig som Trump oppfordrer til «drill, baby, drill». Lite tyder dermed på en rask korreksjon i valutakursen. Fortsetter denne utviklingen, kan vi se langt etter økt tilstrømming av svensk arbeidskraft, samtidig som nordmenns grensehandel blir stadig mindre attraktiv.