Konsumprisindeksen steg 3,6 prosent på årsbasis i februar, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en KPI-vekst på 2,6 prosent.

På månedsbasis fra januar til februar steg KPI 1,4 prosent, og det var ifølge SSB særlig prisene på strøm og matvarer som bidro til å løfte prisveksten.

– Prisutviklingen på strøm var en viktig årsak til at veksttakten i KPI økte fra januar til februar. Strømprisene falt fra januar til februar i fjor, mens de steg i samme periode i år. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI godt opp, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg fra januar til februar 12,6 prosent. På samme tid i fjor falt de 5,2 prosent.

Overraskelse

– Dette er et aldri så lite inflasjonssjokk, sier sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen.

– Dette er mye høyere enn ventet. Det skyldes i stor grad at prisene på strøm og matvarer har økt mye. Særlig dette med matvarer er veldig overraskende, og det er mye høyere enn det Norges bank hadde ventet, påpeker han.

Knudsen mener dette skaper usikkerhet om Norges Bank kommer til å kutte renten.

– Jeg heller mot at de fortsatt kommer til å kutte den. Men disse tallene er såpass mye høyere enn de har lagt til grunn, at Norges Bank kommer nok til å tenke seg nøye om, sier sjeføkonomen, som mener at dette også kan påvirke lønnsoppgjøret.

– De hadde lagt til grunn 2,5 prosent, med disse tallene her kommer de nok til å oppjustere tallene. Dette er et ordentlig sjokk, sier han.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 1,0 prosent i februar.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,4 prosent, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 2,9 prosent. Det er en oppgang i veksttakten på 0,6 prosentpoeng fra tolvmånedersveksten i januar.

– En økning i veksttakten på 0,6 prosentpoeng er ganske mye. Sist vi opplevde det samme var for to år siden, da prisveksten var på vei opp mot rekordhøye nivåer sommeren 2023, sier Kristiansen.

Matvareprisene var en sterk faktor til økningen i kjerneinflasjonen.

– Vi ser et betydelig hopp i matprisene fra januar til februar. Samtidig gikk prisene ned noe på samme tid i fjor. Derfor øker tolvmånedersveksten for matprisene veldig mye fra januar til februar, påpeker seksjonssjefen.