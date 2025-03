Kjetil Olsen: – Glem kutt i mars

– Marskuttet er «off», slår sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets fast etter det uventet store hoppet i inflasjonen i februar.

– Kanskje opprettholder Norges Bank i sin nye rentebane en liten mulighet for rentekutt i år, men jeg tror dette kanskje skyves til neste år.

I den nye rentebanen Norges Bank legger frem om to ukers tid ser Olsen for seg en liten sannsynlighet for at renten tvert imot blir satt opp i sommer eller høst, før så det er en liten sannsynlighet for kutt kommende vinter.

– Men alt i alt blir rentebanen løftet 50 basispunkter, tror han.

Også i rentemarkedet er utslaget svært synlig mandag formiddag. Gjennom den forrige uken vaket sannsynligheten for et rentekutt på en kvarting ved rentemøtet 27. mars nær 100 prosent, gitt prisingen i rentemarkedet. Mandag stupte dette til en sannsynlighet rundt 50 prosent.

Kronen responderte tydelig på mindre sannsynlighet for et rentekutt. Mot euro styrket kronen seg 1 prosent på kort tid, mens styrkingen mot dollar var på noe over 1 prosent.

Hvilken ledighet?

Olsen viser til at Norges Bank, da sentralbanken i desember 2024 signaliserte et sannsynlig rentekutt i mars i år, gjorde det selv med prognoser for inflasjonen godt over inflasjonsmålet ut 2027.

– Planen om rentekutt var ikke fordi de trodde vi ville nå inflasjonsmålet, men fordi de frykter at arbeidsledigheten vil begynne å stige om ikke renten kommer ned, sier han.

– Men etter desember har vi sett det motsatte: Ledigheten synker!

Nå er inflasjonen «sykt mye» høyere enn inflasjonsmålet og enn Norges Banks prognoser.

– Nå er det ikke utsikter til å nå inflasjonsmålet på svært lenge.

– Tjenesteforsømmelse

Dessuten er inflasjonen holdt nede av administrative priser:

– Det siste året har vi hatt priskutt på SFO og barnehager og nå i februar trakk administrativt styrte priser på fergereiser inflasjonen ned, understreker Olsen.

Der Norges Banks prognoser tilsier litt lavere inflasjon ut året, peker Olsens prognoser nesten motsatt vei.

– Med vanlig sesongmønster vil kjerneinflasjonen neste måned øke videre, til omtrent 3,6 prosent. Og så vil den svinge rundt 3,5 prosent, og kanskje nå opp til 4,0 prosent, resten av året, anslår Olsen.

– Det er så langt unna inflasjonsmålet at det grenser til tjenesteforsømmelse å kutte renten nå.

Høyere lønnsvekst

De høye inflasjonstallene vil påvirke også årets lønnsoppgjør. Teknisk beregningsutvalg har foreløpig anslått årets inflasjon til 2,5 prosent.

– Det vil de måtte jekke opp. Denne inflasjonsmålingen var ett prosentpoeng høyere enn TBU la til grunn.

Med et høyere inflasjonsanslag for i år, blir normalt også utfallet av årets lønnsoppgjør høyere, noe som igjen gjør at inflasjonen videre blir høyere.