Etter den gedigne inflasjonsoverraskelsen mandag, var det stor spenning rundt Teknisk beregningsutvalgs (TBU) nye prognoser tirsdag.

For drøyt tre uker siden anslo TBU årets inflasjon til 2,5 prosent. Mandagens KPI-tall for februar viste et hopp på 1,3 prosentpoeng til 3,6 prosent inflasjon, et helt prosentpoeng høyere enn Norges Bank ventet. Dermed var det duket for at også TBU måtte jekke opp sitt anslag, og i praksis «gulvet» for årets lønnsoppgjør.

Oppjusteringen er fra 2,5 til 2,7 prosent, mindre enn analytikerne hadde ventet etter mandagens tall.

Likevel marskutt?

– Oppjusteringen fra TBU er ikke nok til å fjerne marskuttet. Jeg heller fortsatt mot at Norges Bank kommer med et «haukete kutt», sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets, og slår fast at Norges Bank om to uker vil jekke opp rentebanen synlig.

I rentemarkedet er det fortsatt priset inn 50 prosent sannsynlighet for et rentekutt nå i mars.

Hov peker i en kommentar også på at sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO overfor Klassekampen knytter årets lønnsvekst til konkurranseutsatt sektors lønnsomhet, og ikke til inflasjonen.

I TVIL: Da inflasjonsoverraskelsen kom mandag, tvilte sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken på et rentekutt fra Norges Bank, men nå er han mer åpen. Foto: Iván Kverme

– Jeg ville fortsatt kuttet renten i mars, og heller sett an om matprisene utvikler seg sånn som før pandemien, mente sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank før TBUs oppdaterte tall ble kjent.

– Dette var lavere enn fryktet, og mer i tråd med min lesing av inflasjonsutviklingen, mener Martinsen etter at TBU-tallene ble kjent.

Han viser til at hvis forhandlingene ender med 1,5 prosent reallønnsøkning i år, så tilsvarer det med TBUs nye tall en lønnsramme på 4,4 prosent. Dette er ikke langt over Norges Banks prognose fra desember, en lønnsvekst på 4,2 prosent.

Nytt sesongmønster?

Matprisene utviklet seg helt annerledes enn i februar i fjor. Martinsen mener det var fjoråret som skilte seg ut, og ikke årets prisutvikling.

I tillegg er konsumprisindeksen mye preget av politisk styrte priser, som på fergereiser, SFO og skole.