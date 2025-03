Advarslene om USAs voksende statsgjeld har vært mange og sterke, og nå henger hedgefondmilliardæren Ray Dalio seg på.

– Det første problemet er gjelden. Vi har et svært alvorlig tilbuds- og etterspørselsproblem. USA må selge en mengde gjeld som verden rett og slett ikke vil kjøpe. Dette er av umiddelbar og avgjørende betydning, sa han under en paneldebatt tilknyttet CNBC-arrangementet «Converge Live» i Singapore onsdag.

Må kutte i betalingene?

Bridgewater-gründeren mener at USAs budsjettunderskudd må reduseres fra anslåtte 7,2 prosent av BNP til rundt 3 prosent.

– Dette er en stor utfordring. Vi kommer til å se en sjokkerende utvikling i hvordan dette blir håndtert, la han til.

På kanalens spørsmål om det amerikanske gjeldsproblemet kan gi en periode med innstramninger, svarte Dalio at mulige løsninger kan være restrukturering av gjelden, at USA presser andre land til å kjøpe gjeld – eller til og med at USA kutter i betalingene til enkelte kreditorland.

– Akkurat nå ser vi politiske og geopolitiske endringer som virker utenkelige for de fleste, men hvis du bare ser på historien, vil du se at disse tingene gjentar seg gang på gang. Vi vil bli overrasket over enkelte utviklingstrekk som vil virke like sjokkerende som dem vi allerede har sett, fortsatte han overfor CNBC.

USAs gjeld er på 35.166 milliarder dollar, tilsvarende 123,6 prosent av BNP, skriver Det hvite hus. Kutt i studiegjeld har økt statsgjelden kraftig.

Knuser snittet siste 50 år

Congressional Budget Office (CBO) slapp i midten av januar prognoser som pekte mot et budsjettunderskudd i regnskapsåret 2025 på 1.900 milliarder dollar. Justert for å ekskludere effekten av nye tidspunkter for enkelte betalinger, vokser underskuddet til 2.700 milliarder dollar innen 2035.

«Dette beløper seg til 6,2 prosent av BNP i 2025 og faller til 5,2 prosent innen 2027 ettersom inntektene stiger raskere enn utgiftene. I senere år har utgiftene i gjennomsnitt steget raskere enn inntektene. I 2035 vil det justerte budsjettunderskuddet tilsvare 6,1 prosent av BNP – betydelig mer enn snittet på 3,8 prosent de siste 50 årene», skrev CBO den gang.

Samlet amerikansk utestående nasjonalgjeld beløper seg nå til over 36.200 milliarder dollar.