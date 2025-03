Inflasjonen i USA falt mer enn ventet i februar

Inflasjonen i USA var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,8 prosent på årsbasis i februar, viser ferske CPI-tall onsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,5 og 3,0 prosent.

Prisveksten på månedsbasis er den laveste siden oktober i fjor.

På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,3 prosent, mens årsveksten var ventet å synke til 2,9 prosent, ifølge Trading Economics.

Les også Utelukker ikke resesjon USAs president Donald Trump utelukker verken resesjon eller økt inflasjon i USA som følge av sine aggressive tollplaner. Samtidig trer Kinas gjengjeldelsestoll i kraft.

Ser tre rentekutt

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, mener det nå ser lovende ut for rentekutt i USA.

– Nå er det ventet rentekutt i juni og enda et i september og i desember. Vi ser at markedet tror at det som skjer i kjølvannet av Trump, med økte tollsatser og økt usikkerhet, gjør at økonomien roer seg såpass mye at det er behov for tre rentekutt i år, sier han.

Laveste på fire år

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,1 prosent på årsbasis i februar, mot henholdsvis 0,4 og 3,3 prosent måneden før.

På forhånd var kjerneinflasjonen ventet til 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis.

På årsbasis var kjerneinflasjonen i februar den laveste i USA siden april 2021.

Kort tid etter tallene var renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner nede i 4,289 prosent. Like før offentliggjøringen lå den på rundt 4,307. Senere har den gått opp igjen til 4,318.

Futures knyttet til Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq stiger 0,5, 0,8 og 0,9 prosent etter tallene, ifølge CNBC.