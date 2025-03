Storbank om USA-tall: Beveger seg i feil retning

Bank of America vurderer at inflasjonen i USA beveger seg i feil retning og at Federal Reserve holder styringsrenten uendret helt frem til årsskiftet, såfremt ikke aktivitetsdata virkelig svekkes, skriver Nyhetsbyrån Direkt torsdag kveld.

I en markedskommentar viser Bank of America til denne ukens tall for konsumpriser og produsentpriser, og at disse tyder på at kjerne-PCE – Feds foretrukne inflasjonsmål – trolig steg med 0,3 prosent på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis i februar.

«Om vår prognose er korrekt, kommer inflasjonen til å ta et steg i feil retning,» heter det.



Les også – Ned, men ikke resesjon Resesjonsfrykten tynger amerikanske markeder, og akkurat nå krymper BNP merkbart. – Veksten faller, men USA havner ikke i resesjon, tror Dane Cekov.

Storbanken står dermed fast ved sin vurdering om at Fed kommer til å holde styringsrenten uendret ut året, skriver nyhetsbyrået.

PCE-tallene for februar ventes fredag 28. mars.

I januar økte månedsveksten i kjerne-PCE fra 0,2 til 0,3 prosent, mens årsveksten avtok fra 2,8 til 2,6 prosent, i tråd med forventningene. «Fed er ferdig med kutt,» slo sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets fast da.