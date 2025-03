Det er lett å henge seg på hylekoret av nordmenn på ferietur som klager over dyrere sydenbilletter eller ølpriser som har gått i taket. En reise i Bedrifts-Norge forteller en annen historie. Som nyansatt leder av bedriftsmarkedet i Danske Bank har jeg tatt pulsen på norsk næringsliv, og jeg blir oppløftet over hvor bra det egentlig går. Norske eksportbedrifter går med rekordoverskudd, produsentprisene er meget gode og arbeidsledigheten er på minimale 2,3 prosent.

Et ytterligere bevis på den sterke veksten i norsk industri er finansminister Jens Stoltenbergs tale til arbeidstakerorganisasjonen YS i februar, hvor han understreket at det er betydelig rom for reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør. Stoltenberg påpekte at lønnsandelen til arbeidstakerne i industrien er på et historisk lavt nivå, noe som indikerer økt lønnsomhet for bedriftene. Store deler av veksten i norsk industri skyldes imidlertid den svake norske kronen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache var innom dette i sin årstale, der hun også påpekte at alternativet til en svekket valutakurs ville vært mye verre i form av økt arbeidsledighet og lavere økonomisk vekst. Det er et underkommunisert poeng, og noe hun har helt rett i.

Som en liten, åpen råvarebasert økonomi har flytende valutakurs gitt oss flere fordeler i møte med økonomiske sjokk. Det dramatiske oljeprisfallet i 2014 var et slikt sjokk. Men heldigvis svekket kronen seg også betydelig i etterkant. Det medførte at bedriftene i stor grad fortsatt beholdt inntektsnivået ved å utnytte den økte etterspørselen etter billigere, norske eksportprodukter, noe som igjen opprettholdt sysselsettingen og lønnsnivået her til lands. Vi kunne altså opprettholde konkurranseevnen uten at lønnsnivået måtte kuttes eller antallet ansatte reduseres.

Enn så lenge lever vi godt med den svake norske kronen

Vi skal være forsiktig med å tolke utspillene til Donald Trump. Den amerikanske presidenten har flere ganger påpekt fordelen med en svakere valutakurs, blant annet fordi dette kan styrke amerikansk konkurransekraft og skape flere arbeidsplasser. I løpet av de siste ukene har det vært en merkbar svekkelse av amerikanske dollar på grunn av bekymringer rundt amerikansk vekst.