Eldrebølgen som kan utløse krakk

Og «boomerne» følger i liten grad den klassiske 60/40-porteføljen eller alderstilpasset nedtrapping av aksjeandel, ifølge pensjonsrådgiveren Pontera. Deres undersøkelse viser at 30 prosent av kundene i aldersgruppen 60-65 år hadde hele porteføljen sin i aksjemarkedet, mens over halvparten hadde minst 70 prosent i aksjer.

Kan bli trangt ut døren

Dette strider mot det meste av rådgivning, nettopp fordi et krakk på dette tidspunktet kan bli skjebnesvangert for pensjonsformuen. Etter hvert som flere av dem nærmer seg pensjonsalder eller andre milepæler sent i livet, vil deres evne og vilje til å sitte tungt lastet gjennom en seig nedtur bli stadig mindre.

Denne generasjonen har i voksen alder fått kjenne både dotcom-boblen og finanskrisen på kroppen, der pensjonsporteføljer på kort tid ble halvert i verdi og trengte flere år på å komme seg tilbake. En gjentagelse av noe slikt frister neppe veldig.

Når mediebildet nå domineres av spekulasjoner om en nært forestående resesjon i USA og medfølgende markedsfall, er frykten at det kan utløse en negativ kjedereaksjon der mange i denne demografiske gruppen ønsker å frigjøre midler samtidig. Da kan det bli trangt ut døren.

Imidlertid kan høyere levealder bidra til å spre nedsalgene mer utover i tid, ifølge analytikere hos investeringsbanken Jefferies, som også trekker frem at flere utenlandske investorer vil kunne bidra til å opprettholde balansen. Spørsmålet er hvor sannsynlig det er med den uroen vi ser bare noen få uker inn i Donald Trumps andre presidentperiode, der vi har sett en tydelig rotasjon vekk fra USA.

Dyrt å være gammel

Det hører med til historien at selv om «babyboomerne» regnes som velstående, så kan de komme til å slite med høye levekostnader i solnedgangsårene.

Dermed oppstår en vanskelig avveining mellom å håpe på mest mulig avkastning for å spe på en begrenset pensjon, kontra å passe på å ha nok likvide midler tilgjengelig til å ikke måtte realisere investeringer på eller nær bunnen.

Selv om Elon Musks DOGE-korstog mot offentlig ineffektivitet har lovet å ikke kutte i Medicare og Medicaid, som skal dekke helseutgifter for de over 65 år og andre med store behov, har disse ordningene begrenset omfang. Det amerikanske helsevesenet er rådyrt og må i stor grad betales på privat hånd. For eksempel kan det fort koste 100.000 dollar i året å sende en aldrende forelder på et godt drevet eldresenter. Det blir stadig dyrere å betale for utvidet helseforsikring under Medicare og mange reseptbelagte legemidler har steget kraftig i pris.

Mange besteforeldre ønsker kanskje å hjelpe barnebarna inn på college, der skolepengene i USA i snitt har økt til over 38.000 dollar per student per år, ifølge Education Data Initiative.

Nødvendige matvarer har steget i pris i takt med inflasjonen, og det er blitt dyrere med oppgradering av bolig og ny bil. Andre pensjonssysler koster også mye for tiden, alt fra medlemskap på golfklubber til sesongbilletter hos de lokale idrettslagene og restaurantmåltider.

Selv for en velstående generasjon er det altså blitt dyrt å være gammel. Da kan det friste mer med kontanter i hånden enn penger låst i dyre amerikanske aksjer som er prisgitt innfallsmetoden i Det Hvite Hus.