Konsekvensene av Donald Trumps varslede tolløkninger fra 2. april er større enn markedene ser ut til å oppfatte, advarer strateger i Citi Research.

Det betyr at det er på høy tid å hedge sine posisjoner, er det klare rådet. Citi anbefaler sine kunder å investere i sølv og platina, gjennom differansen mellom USA- og London-markedet. Og fortsatt er det god grunn til å velge gull og kobber, samt å holde seg unna olje, er konklusjonen i en strategirapport.

Minst 15–20 prosent

Fra 2. april inntrer regimet med «gjengjeldelsestoll», der USA vil svare på andre lands toll med samme mynt. Trump-administrasjonen har varslet at de ikke bare vil svare på ordinære tollsatser, men også på andre lands merverdiavgift og alt annet som oppfattes som handelshindringer.

Provenyet fra denne tollen er av Trump-administrasjonen anslått til 700 milliarder dollar. Basert på dette anslaget, kommer Citi til at gjengjeldelsestollen må havne på 15-20 prosent eller mer.

– Betydelig oppside

Det skiller bare 2–4 prosent mellom London og USA for kontrakter for sølv og platina seks måneder frem. Det kan umulig være nok, gitt utsiktene til en toll på opptil 30 prosent.

«Det betyr en betydelig oppside fra 2. april», hvis gjengjeldelsestoll blir innført, skriver Citi-analytikerne.

Citi legger til grunn at hverken sølv eller platina vil få toll-unntak.

Les også Norges pinlige tollregime

Toll-tretthet

De tror markedene kan være utslitt av alle tollmeldingene («tariff fatigue»), og dermed ikke har fanget opp markedsmulighetene. En annen forklaring på den fortsatt lille differansen mellom London og USA er at slike tollsatser vil være så ødeleggende for veksten at markedene ikke tror de faktisk vil tre i kraft.

Citi advarer mot å ta lett på varslene om gjengjeldelsestoll, og er derfor generelt positiv til COMEX-arbitrasje, i praksis futures og opsjoner for en rekke metaller.

Les også – Den bipolare tollen ødelegger for Tesla Elon Musks elbilprodusent føler seg utsatt for gjengjeldelsestoll, og har skrevet et brev til Trump-administrasjonen.

Hovedscenarioet fra Citi er nå svak amerikansk vekst i andre og tredje kvartal, noe som over tid vil gi gode kjøpsmuligheter for råvarer. Vekstbremsen i USA vil også gi økt behov for å stimulere økonomien både gjennom rentekutt og statsbudsjettet.