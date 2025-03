Tviler fortsatt på mars-kutt

– Men jeg vil absolutt ikke utelukke at Norges Bank ender med en prognose der de antar at en god del av oppsideoverraskelsen forsvinner i løpet av året, som også TBU har gjort, understreker hun.

– Man kan absolutt ha både et relativt lavt inflasjonsanslag for året, og likevel sette rentekuttet på vent, tror Haugland.

– Jeg tror Norges Bank vil vurdere deler av inflasjonsoverraskelsen i februar som midlertidig, men slik vi vurderer det er det bare en liten del som er midlertidig. Det vil gi et betydelig løft i inflasjonsanslaget for 2025, supplerer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– De har to ulike risikobilder. Det ene er at dette var tilfeldig i februar, slik at prisveksten ender opp lite endret. Det andre er at hoppet i februar er et uttrykk for økt kostnadsvekst i bedriftene, og at vi kan se mer av det fremover, slik at prisveksten egentlig er på vei oppover, sier Aamdal.

– Vi tror Norges Bank gjør lurt i å avvente hva de gjør med rentene til de får mer informasjon.

– Har lyst å kutte

Sjeføkonom Kristian Tafjord i Sparebanken Møre lander, under tvil, på samme konklusjon.

– Jeg er ikke bastant på at rentekuttet nå avlyses, men jeg vil skjønne det hvis Norges Bank ønsker mer informasjon før de kutter.

PÅ VIPPEN: Men Kristian Tafjord heller mot at Norges Bank utsetter første rentekutt fra mars. Foto: Tony Hall

Tafjord mener det er åpenbart at Norges Bank ønsker å komme i gang med sine rentekutt:

– Det ser vi av kommunikasjonen og av den skjønnsmessige nedjusteringen av rentebanen forrige gang, men vi er i et landskap nå hvor det er tøft å begynne å kutte, mener han.

– Jeg tror fortsatt på et kutt eller to i år, men hvis jeg må lande på noe, så heller jeg mot at det første kuttet blir utsatt.