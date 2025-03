«Men det blir også viktig å følge med på om medlemmene mener at selve vekstpotensialet i amerikansk økonomi vil kunne svekkes på lengre sikt», mener Hov.

I så fall vil det bidra til å holde prisveksten oppe, selv ved svakere økonomisk vekst.

Markedsprisingen onsdag morgen viser en forventning om at Fed står på sine to rentekutt i år, med det første kuttet kanskje allerede i juni.

Venter fire kutt

Økonomene i Payden & Rygel tror ikke på store revisjoner i Feds prognoser, selv om det vil kunne komme utslag som følge av de store nedbemanningene og budsjettkuttene. Også Payden & Rygel tror Fed opprettholder varslet om to rentekutt i år, men også at det vil være større sprik mellom de individuelle medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC).

Selv tror Payden & Rygel at kjerneinflasjonen vil falle raskt, og kan nå 2 prosent til høsten.

«Derfor venter vi at Fed fortsetter med rentekutt i juni, og Fed kan ende opp med å kutte mer enn dot plot tyder på når inflasjonen overrasker på nedsiden», skriver analytikerne, som tror Fed vil kutte fire ganger i løpet av de neste 12 månedene.

«Toll bremser veksten mer enn det øker inflasjonen. Politisk usikkerhet vil dempe bedriftenes investeringer og høyere priser vil også tynge konsumet, en viktig pilar i amerikansk økonomi», argumenterer de.

Svak utvikling

I desember la Fed sine antatte renteendringer frem i tid (dot plot), som viste to rentekutt i 2025. Onsdag kveld kommer nye prognoser, også for veksten og inflasjonen. I desember ventet FOMC en kjerneinflasjon på 2,5 prosent som gjennomsnitt for 2025, mens BNP-veksten ble anslått til 2,1 prosent

Markedsutviklingen etter at Trump inntok presidentstolen 20. januar har vært begredelig. Alle tunge børsindekser har falt. S&P 500 er ned 8 prosent, mens Nasdaq er ned mer enn 12 prosent. Dollaren har svekket seg klart mot euro og de fleste andre valutaer. Lange amerikanske statsrenter er klart ned, med et fall på 35 basispunkter for tiåringen.