Nytt håp om rentekutt

De endelige inflasjonstallene for eurosonen i februar endte litt lavere enn flash-tallene tidligere i måneden. Etter fem måneder på rad med 2,7 prosent, sank kjerneinflasjonen til 2,6 prosent i februar. For total inflasjon var fallet fra 2,5 til 2,3 prosent, der foreløpige tall viste 2,4 prosent.

Hovedgrunnen til nedjusteringen er at tysk inflasjon overrasket på nedsiden.

Ikke rentepause?

Ved det forrige rentemøtet gikk ESB-president Christine Lagarde langt i å antyde at det kanskje bare er ett kutt til i vente. I rentemarkedet har dette kuttet vært priset inn ved juni-møtet.

Men de siste dagene har rentemarkedet igjen priset inn mer enn 50 prosent sannsynlighet for et kutt allerede i april.

Les også – Nest siste kutt fra ESB ESB kutter neppe renten igjen ved neste møte. Gigantiske forsvarsinvesteringer vil løfte veksten og inflasjonen fremover.

Også andre faktorer trekker i samme retning. Lønnsveksten har falt mer enn ventet, inflasjonsforventningene har ikke steget merkbart og nå avtar veksten i tjenesteprisene.

Euroen svekket seg noe onsdag, uten at det nødvendigvis skyldes større tro på lavere rente snarlig.

– Faller videre

Citi Economics tror at også inflasjonsmålingen for mars vil vise lavere vekst, trolig ned til 2,2 prosent for totalinflasjonen og 2,4-2,5 prosent for kjerneinflasjonen.

Det som likevel kan bremse nye ESB-kutt er gjennomslaget i Tyskland for økt gjeldsopptak i offentlig sektor. Dette måtte på plass for Tysklands plan om gigantfond for forsvars-, infrastruktur- og energiinvesteringer. Forbundsdagen fattet tirsdag det nødvendige lovvedtaket med god margin til kravet om to tredjedelers flertall.

Konkret fjernet vedtaket taket på forvars- og sikkerhetsutgifter på maksimalt 1 prosent av BNP, og det åpnet for infrastrukturfondet på 500 milliarder euro, tilsvarende 0,8 prosent av BNP.

– Finanspolitisk helomvending

«Denne helomvendingen åpner et betydelig finanspolitisk rom i Tyskland (og potensielt i resten av Europa), og fjerner et hinder som har bidratt til svak tysk vekst det siste tiåret», mener Citi Economics.

Før pengene kommer på bordet må imidlertid den nye regjeringen og regjeringskonstellasjonen på plass, og statsbudsjettet for 2025 må vedtas. Derfor er det ikke gitt at ESB allerede ved rentemøtet i april må ta hensyn til betydelig økt finanspolitisk satsing.

«Vi mener det er plausibelt å vente 1 prosentpoeng av BNP i årlig økt offentlig pengebruk på infrastruktur og forsvar, men kanskje ikke før i 2027», er vurderingen fra Citi Economics, som dermed ikke venter synlige BNP-utslag før sent i 2026 eller 2027.