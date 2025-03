– Hva skjedde med "Make America Great Again"?

Ved inngangen til året ser verdensøkonomien ut til å ha havnet i en lavkonjunktur, som det i beste fall vil ta noen kvartaler å komme seg ut av. Gjennom fjoråret var det manglende vekst i innenlandsk etterspørsel i Europa og Kina, men nå skranter også hovedmotoren i verdensøkonomien: den ivrige amerikanske forbrukeren med sitt amerikanske næringsliv. Nettopp fordi nedturen er global, kreves det tiltak fra myndighetene i mange land for å komme tilbake til sunn økonomisk vekst.

Min teori er at amerikansk næringsliv går inn i en lavkonjunktur hvert femte år. Ikke noen nøyaktig stoppeklokke, mer anslagsvis. Men den slår til omtrent hvert femte år. Og ettersom vi nå i mars i år markerer femårsdagen for at verden stengte ned som følge av pandemien, gjettet jeg allerede i fjor høst på at vi ville få en nedtur mot slutten av fjoråret. Men markedene tok litt av på optimisme knyttet til kunstig intelligens og Trumps valgseier, med følgeeffekter på husholdningenes julehandel og boligkjøp.

Handelskrig

Det så ut til at syklusen definitivt ikke ville gjelde denne gangen. Men nå kommer en handelskrig med tilhørende hopp i amerikansk inflasjon, og dermed er vi i rute igjen – akkurat slik det eldgamle konjunkturskjemaet spådde. Børsene liker ikke det de ser og korrigerer tilbake til nivåer fra lenge før Trump vant valget. En børskorreksjon som kan få følgeeffekter på husholdningenes og bedriftenes fremtidstro.

Fortsatt tar jeg sats på at vi vil følge dette skjemaet – hvor nedturen varer to til fire kvartaler – før det snur opp igjen. Økonomiens selvmedisinerende egenskaper er imidlertid små. Det som normalt får snudd en nedtur til ny konjunkturoppgang, er at politikere eller sentralbanker griper til våpen i kampen mot de dårlige tidene. Vi har ingen garanti for at så skjer igjen, men jeg vil gjette på at politikere og sentralbankfolk kommer i sving – bare smerten i økonomien blir ille nok.

Så mitt konjunkturelle tankeskjema krever at den amerikanske sentralbanken eller Trump får til noe som løfter økonomien ut av sin angstfylte tilstand. Men det var det da. Trump later til å forfølge sin visjon om at USAs industri skal vokse på bekostning av resten av verden, ved hjelp av tariffer som griper inn i ett og alt – en strategi de fleste økonomer rister på hodet av. Han erkjenner at dette fører til høyere priser og lavere produksjon i år, men mantraet nå om dagen er: No Pain, No Gain. Det skal bli verre før det blir bedre. For investorer globalt blir spørsmålet da: Hvor går Trumps smertegrense?