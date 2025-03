– Samtidig er vi langt fra inflasjonsmålet, etter avvikene særlig i februar, men også i januar. Det er ingen tvil om at Norges Bank har undervurdert prispresset i norsk økonomi. Lønnsveksten er gradvis på vei nedover, men høyere enn sentralbankens prognoser. Videre viser jo lønnsomheten i bedriftene at de klarer å velte økte kostnader over på prisene, fortsetter han.

Ser en kraftig oppjustert rentebane

Handelsbankens makroøkonom Karine Alsvik poengterer at feilvurderingen Norges Bank gjorde i desember var nedjusteringen av synet på prispresset, med en påfølgende ganske forsiktig oppjustering av rentebanen.

– Det vet vi nå er feil. Spørsmålet er bare om sentralbanken nå tar en såpass stor revurdering av prispresset i norsk økonomi at den ender med å avlyse det planlagte rentekuttet i neste uke, sier hun.

Gonsholt Hov og Alsvik tror nå Norges Bank vil oppjustere rentebanen kraftig i den pengepolitiske rapporten som slippes samtidig med neste ukes rentebeslutning.

Optimismen stiger i varehandelen

På forhånd vurderte Handelsbanken forventningene i de mest rentesensitive næringene – som varehandel og bygg/anlegg – som «spesielt interessante.»

Og av disse bidrar varehandelen positivt med en markant høyere optimisme. I forrige runde ventet bedriftene 0,2 prosent negativ vekst i første kvartal. Nå er dette snudd til 0,6 prosent positiv vekst.

«Varehandelsbedriftene venter vekst i omsetningen frem mot sommeren. En stor andel av bedriftene tror økt kjøpekraft hos husholdningene vil løfte salget», går det frem av torsdagens rapport, og vekstforventningene er også bredt basert.

Det er særlig bedriftene som selger kapitalvarer som biler, elektro og møbler som trekker opp forventningene.

Pessimismen faller i bygg og anlegg

Bygg og anlegg har fremdeles de svakeste forventningene, og bedriftene venter videre fall i produksjonen i første halvår. Fallet er likevel nedjustert fra 1,1 prosent i forrige runde til 0,8 prosent nå.

TROR PÅ KUTT: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Foto: Iván Kverme

«Samtidig venter bedriftene at nedgangen vil avta frem mot sommeren. Mange forventer at renten vil bli satt ned, og viser til at det løfter utsiktene. Enkelte bedrifter melder allerede om vekst i salget av nye boliger, men påpeker at det vil ta tid før prosjektene blir satt i gang. De fleste tror nybyggingen tidligst vil øke mot slutten av 2025», heter det.

– Jeg tror vi nærmer oss bunnen i bygg og anlegg, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Står på rentekutt – med knapp margin

Han tror i motsetning til Handelsbanken at Norges Bank holder fast ved planen om å kutte renten i neste uke.

– Når det går ganske bra i norske bedrifter, arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten er fortsatt god – er det da behov for å stimulere økonomien enda mer? Det spørsmålet stiller mange seg nå. Jeg havner fortsatt med knapp margin på at det blir rentekutt, sier han i en kommentar.

– Det er gledelig at den norske økonomien klarer seg så bra at folk opplever jobbtrygghet og økt kjøpekraft. Medaljens bakside er at det ikke gir oss like mange rentekutt. Noen med mye lån vil nok ønske flere rentekutt enn dagens takt og utvikling tilsier, fortsetter Knudsen.