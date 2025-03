Det ventes at styringsrenta blir liggende på 2,25 prosent fram til første kvartal 2028, ifølge rentebanen fra Sveriges Riksbank.

– Til tross for den store turbulensen i omverdenen vil de svenske inflasjons- og konjunkturutsiktene stå seg i store trekk, skriver sentralbanken i en pressemelding.

De venter at inflasjonen holder seg mellom 2 og 3 prosent i år, og at den deretter stabiliserer seg ved 2 prosent, som er målet for inflasjonen.

– Innhentingen i svensk økonomi er i gang, men konjunktursituasjonen er fortsatt svak, heter det.

Seniorøkonom Robert Bergqvist i den svenske banken SEB blir beroliget av beskjeden fra sentralbanken.

– Riksbanken holder hodet kaldt i en ganske urolig situasjon, sier han til TT.

Sjefanalytiker Torbjörn Isaksson hos Nordea er noe overrasket, men mener likevel at beslutningen er riktig.

Samtidig mener han at signalene om en uendret rente også framover, er mykere toner enn ventet.

En kraftig økning av den svenske styringsrenta startet i 2022, og den endte på 4 prosent i september 2023. I mai i fjor ble renta satt ned, og det har siden vært flere rentekutt. I januar ble renta satt ned til 2,25 prosent.

I Norge har Norges Bank holdt styringsrenten stabil på 4,5 prosent siden juni 2024.