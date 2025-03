Russland: Renten må være på 21 prosent

Den årlige inflasjonen steg til over 10 prosent forrige måned for første gang på to år, og det er ventet at prisøkningen vil ligge på i gjennomsnitt 7 til 8 prosent i år. Prisene presses i været som følge av enorme utgifter i Ukraina-krigen og dyp mangel på arbeidskraft. Renta forblir på sitt høyeste nivå på to tiår.

– Det nåværende inflasjonspresset har avtatt, men er fortsatt høyt, heter det i en uttalelse fra sentralbanken fredag.

For å oppnå inflasjonsmålet på 4 prosent krever det en lengre periode med den samme strenge pengepolitikken, heter det videre.

Politikerne hevet styringsrenten til 21 prosent i oktober til tross for klager fra russiske bedrifter og banker om at høye lånekostnader skadet den økonomiske veksten.

Russland bruker nesten 9 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar og sikkerhet, ifølge president Vladimir Putin, og militærutgiftene er ventet å øke med nesten 30 prosent i 2025.