Sentralbanken grep inn i valutamarkedet etter at myndighetene «mistet kontrollen» i kjølvannet av pågripelsen av Ekrem İmamoğlu.

I det som er den største valutaintervensjonen noensinne, brukte den tyrkiske sentralbanken nesten 12 milliarder dollar, eller 126,5 milliarder kroner, på å forsvare liraen etter arrestasjon av president Recep Tayyip Erdoğan sin politiske rival.

Arrestasjonen, som utløste en politisk krise i landet, utløste panikk og massiv kapitalflukt fra tyrkiske markeder og sendte valutaen i fritt fall onsdag.

Ifølge en kilde med kjennskap til saken, samt beregninger fra Bürümcekçi Research and Consultancy basert på offisielle data, brukte banken 11,5 milliarder dollar på onsdag for å støtte opp under valutaen, skriver FT.

Det skjedde etter pågripelsen av Istanbuls ordfører, Ekrem İmamoğlu – den mest fremtredende lederen i den tyrkiske opposisjonen.

Dette inngrepet var nesten fire ganger større enn noen tidligere kjent intervensjon i bankens offisielle registre.

Liraen falt så mye som 11 prosent og til rekordlave nivåer mot den amerikanske dollaren på onsdag. Målt mot den norske kronen har den siden onsdag svekket seg med 3,8 prosent.