Vi trenger rentekutt

Bruktboligmarkedet har hatt solid fart de siste månedene, og nyboligmarkedet, som har ligget med brukket rygg, har også begynt å bedre seg. Alt dette skyldes i stor grad at husholdningene venter på rentekutt. Dersom Norges Bank ikke kutter renten likevel, vil disse positive utviklingene kunne gå i revers.

Innfører... og utsetter

Internasjonalt har bildet på kort tid blitt langt mørkere. Trump 2.0 har bidratt til frykt og usikkerhet i markedene. Trump innfører toll ... og utsetter toll. Han hever tollsatser og senker tollsatser. Blir det internasjonal handelskrig som følge av Trumps tolltrusler? I USAs utenrikspolitikk er det «America First». Trump sår usikkerhet om både NATO og FN-samarbeidet. Det hersker frykt og avsky i Europa over at venner ikke lenger oppfører seg som venner, og at det kan virke som vestlige verdier, som demokrati, internasjonal rett og menneskerettigheter, ikke verdsettes like høyt av den nye administrasjonen i USA. Ukraina mobbes inn i våpenhvileforhandlinger. Er resten av Europa trygt? Hvordan skal dette ende?

Usikkerhet er ikke bra for handel og investeringer, verken i Norge eller internasjonalt. Selv i USA har man begynt å frykte hva Trumps politikk kan føre til. På nyåret har det vært en markert nedgang både i konsumenttillit, bedriftssentiment og aksjemarked i USA.

Sentralbankene er også usikre, og ESB kommenterte ved sitt forrige rentemøte at det er svært krevende å tilpasse pengepolitikken når de internasjonale premissene endres «fra dag til dag». I Fed tror man det kan blir noe høyere prisvekst av Trumps politikk, men at dette vil balanseres ut av lavere økonomisk vekst når det kommer til rentesettingen.

Fullstendig prisgitt verden

Norge er en liten, åpen økonomi. Med trykk på både liten og åpen. Norge er fullstendig prisgitt global etterspørsel og våre internasjonale forbindelser. Oljeprisen har falt markant siden januar. Usikkerheten internasjonalt sår tvil om de videre vekstutsiktene for norske eksportører. Svekket handel og økonomisk aktivitet internasjonalt vil bety en svakere utvikling også i Norge.

Dersom internasjonal etterspørsel kjøles ned, er det begrenset hvor lenge vi kan dra oss selv etter håret her hjemme.

At inflasjonen her til lands for tiden er over målet, skyldes kun norske forhold. Kostnadspresset hos våre handelspartnere har avtatt, og i Norge ligger importert inflasjon rundt 1 prosent. Godt under inflasjonsmålet, altså. Dersom internasjonal etterspørsel kjøles ned, er det begrenset hvor lenge vi kan dra oss selv etter håret her hjemme. Hvis utsiktene for produksjon og omsetningsvekst svekkes for norske bedrifter, er det ikke like rasjonelt å fortsette å holde på arbeidskraften. Da svekkes også etterspørselsveksten og prispresset i norsk økonomi.

Vi trenger ikke rentekutt? Joda, vi gjør det. Det er det «alle» norske bedrifter og husholdninger lenge har ventet og håpet på. Norges Bank bør ikke bidra med mer usikkerhet nå. Uten rentekutt kan vi få en dårligere utvikling i økonomien enn vi hadde trengt å ha.

Norges Bank kan kutte renten nå og heller se an den videre utviklingen. Ved å gjøre det, kan de levere litt mer trygghet i en ellers utrygg verden.