Svak kronekurs som redning?

Snart skal Norges Bank kunngjøre sin rentebeslutning. 13. februar holdt sentralbanksjef Ida Wolden Bache sitt årlige foredrag kalt årstale. Der erklærte hun at svekkelsen av kronen har vært et gode. Da vet vi at kronen ikke kommer til å styrke seg med det første – på lang sikt.

Mantraet som går igjen, og som er Baches begrunnelse, er at det er bra for eksportindustrien. Jeg antar da at alle andre i Norge gladelig skal subsidiere eksportindustrien med det som her i praksis er en devaluering.

Men la oss la alle andres tap gå, og se på hvordan det arter seg for aktørene i eksportindustrien. De tjener da fordi de har sine inntekter i utenlandsk valuta, for eksempel euro, mens en stor del av utgiftene, for eksempel lønnsutgifter, er i kroner. Så langt henger det sammen.

Men eksportvirksomhetene har også innsatsfaktorer, som de i stor grad importerer. Der begynner vi å ane at vinningen går opp i spinningen.

De som driver og eier eksportvirksomhetene, må vi anta kjøper ting til eget forbruk, herunder at de kjøper importerte varer og drar på ferie til utlandet. Igjen ser vi antydninger til at vinningen går opp i spinningen.

Vi må også anta at de legger til side sparemidler. De tjener jo så godt. Vi antar da at de ikke setter sparepenger i banken. For der er avkastningen så dårlig. La oss anta at de setter midlene i indeksfond, kanskje til og med indeksfond som helt eller i hovedsak er investert i utlandet. Da «tjener» de til og med ekstra på grunn av kronesvekkelsen.

Men når de har fått denne ekstra «avkastningen» som følge av kronesvekkelsen, må de altså – når de realiserer – betale ekstra «gevinstskatt» av noe som egentlig bare er kompensasjon for utvanning av pengeverdien.

De har én redning. De kan pumpe pengene inn i egen primærbolig og fritidsbolig(er). Da kan de når de én gang i mer eller mindre fjern fremtid skal realisere, slippe unna skatt av denne «valutagevinsten».

La oss også se på de ansatte i eksportindustrien. Ja, når eksportindustrien går så godt fordi kronekursen er lav, må de jo få gode lønnsoppgjør. Der forsvant visst litt av fordelen for eksportindustrien.

At svekket kronekurs er bra for eksportindustrien, er en sannhet med meget sterke modifikasjoner. At det er bra for det norske samfunn i sin helhet, blir dermed en sannhet med enda sterkere modifikasjoner. Hva er det man gjør i sin bukse for å holde seg varm?

Vi eksporterer for å kunne importere. Da er det meningsløst med devaluering.

Kutt heller kostnader direkte ved behov. Istedenfor å smøre det hele utover. Da slipper vi også at politikere kan bruke mer penger fordi det ser ut som Oljefondet gjør det bedre enn det virkelig gjør.

