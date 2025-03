Norske husholdninger: Tror ikke lenger på rentekutt

To dager før Norges Bank legger fram sin nye rentebeslutning, legger NBBL fram sitt boligbarometer for mars. Forventningene til renteutviklingen har halvert seg siden januar, da 65 prosent av de spurte sa de ventet at boliglånsrenta skulle settes ned.

I målingen for mars er dette tallet redusert til at bare 32 prosent venter rentekutt, mens 38 prosent tror på uendrede rente, og 30 prosent tror renta vil være høyere ett år fram i tid.

– Det er helt tydelig at usikkerheten knyttet til lånekostnadene er tilbake, sier sjeføkonom Hilde Midsem i NBBL.

Troen på at boligprisene skal fortsette å øke er likevel høy. I alt 72 prosent av husholdningene skal øke de neste 12 månedene. Bare 4 prosent tror på en nedgang.

I alt 1000 personer har svart på undersøkelsen Opinion har utført for NBBL og som måler forventningene til renter på boliglån og boligpriser.