Verste på 12 år: Tydelig hint om resesjon i USA

Stemningen blant amerikanske forbrukere har gått på en ny smell i mars. Indeksen for forbrukertilliten har falt med 7,2 poeng til 92,9 poeng, opplyser The Conference Board, som står bak tallene. Nedgangen er den fjerde strake på månedsbasis.

Indeksen baseres på spørsmål til forbrukere om situasjonen i dag og forventningene til egen privatøkonomi neste halvår. Ifølge Trading Economics var det ventet et fall til 94,0 poeng nå i mars.

Verste på 12 år – resesjon på vei

Forventningskomponenten, som reflekterer forbrukernes kortsiktige fremtidssyn på inntekts-, næringslivs- og arbeidsmarkedsforhold, har falt med 9,6 poeng til 65,2.

Dette er det laveste nivået på 12 år, og langt under nivået på 80 poeng som vanligvis signaliserer at en resesjon er på vei, skriver The Conference Board.

Les også – Kan nesten lure på om de ønsker resesjon Harald Espedal landet et overskudd på over en halv milliard i fjor. Nå frykter han Trumps tollkrig, og har økt i bank og europeiske aksjer.

Stephanie Guichard, seniorøkonom i The Conference Board, påpeker at det av forbrukertillitsindeksens fem komponenter kun er forbrukernes vurdering av nåværende arbeidsmarkedsforhold som forbedres – så vidt.

– Forbrukernes forventninger var spesielt dystre, sier hun, og viser til at pessimismen til fremtidige forretningsforhold forverres og at vurderingen av fremtidige jobbutsikter nå er nede på det laveste nivået på 12 år.

I tillegg har forbrukernes optimisme til fremtidig inntekt i all hovedsak forvitret. Dette antyder at bekymringer for økonomien og arbeidsmarkedet har begynt å nå inn til forbrukernes vurdering av sin egen, private situasjon, forklarer Guichard.

Les også Venter dollaren ned til 9 kroner En voldsom dollarsvekkelse vil bane vei for fire norske rentekutt i år, tror Jan L. Andreassen, Eika Gruppen. – Rentebaner har liten verdi.

Påvirkes av Trump

CB-tallene viser forøvrig at forbrukertillitsfallet er størst blant personer over 55 år. Når det gjelder inntektsgrupper, er det kun husholdninger med over 125.000 dollar i årlig inntekt som ikke viser noen nedgang i forbrukertilliten nå.

Meninger om Trump-administrasjonen og dens politikk dominerte forbrukernes fritekstsvar om hva som påvirker deres økonomiske syn, ifølge The Conference Board.

Flere uttrykker også bekymring for inflasjon og usikkerhet rundt handels- og tollpolitikk.

Forventningene til inflasjonen har gått fra 5,8 prosent i februar til 6,2 prosent nå i mars.

Les også Rike amerikanere flykter til Sveits Trump-kaos gjør at stadig flere velstående amerikanere flytter eiendelene sine til Sveits.

Flere spår børsfall

Av The Conference Boards ferske undersøkelse fremgår det også at kun 37,4 prosent nå tror på børsoppgang det neste året, en nedgang på nesten ti prosentpoeng fra måneden før – og en nedgang på 20 prosentpoeng fra toppen i november i fjor.

44,5 prosent tror nå at aksjemarkedet vil falle det neste året, 11 prosentpoeng opp fra februar.