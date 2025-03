Markant kronestyrking

Tirsdag ettermiddag bikket kronen så vidt sterkere enn 11,30 mot euro, og var notert til 11,29. Dette er sterkeste krone siden 12. januar 2024, altså for 14 måneder siden.

Også mot dollar fortsatt tendensen til kronestyrking, og kursen var 10,43. Dette er sterkeste nivå siden kronen kortvarig snudde på 10,40 i september 2024.

To år siden sist

Målt mot månedsgjennomsnittene har ikke kronen vært sterkere mot dollar siden januar 2024, og ikke siden mars 2023, altså for to år siden, mot euro.

Kronestyrkingen slår også ut i importveid kronekurs, I44, altså mot alle valutaene Norge handler mot. Kursen er tilbake på januar 2024-nivå, og dermed også drøyt 4 prosent sterkere enn ved nyttår.

Styrkingen mot dollar har strengt tatt gått gradvis siden tidlig i januar. Mot euro kom utslaget for alvor for drøyt to uker siden, da norske inflasjonstall sendte markedsrentene opp og troen på rentekutt ned.