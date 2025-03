Storbritannia halverer vekstanslag

Det er en halvering av det tidligere anslaget, som lød på 2 prosent.

Anslaget kommer fra The Office for Budget Responsibility, som overvåker økonomien for å se om den er i tråd med de finanspolitiske målsettingene.

Reeves sier at hun ikke er fornøyd med tallene og lover å ta grep for å sikre vekst i økonomien.

Til tross for den dramatiske nedjusteringen for veksten i 2025, understreker Reeves at OBR har oppjustert anslagene for de kommende årene.