(Saken oppdateres)

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,50 prosent, men ny rentebane signaliserer ett, muligens to, kutt i løpet av 2025.

– Prisveksten har tiltatt og vært klart høyere enn ventet. Setter vi renten ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. Derfor holder vi renten uendret nå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I forkant av rentedommen har det vært usikkert hvilke grep Norges Bank ville ta.

– Vi signaliserte at hvis økonomien utviklet seg som ventet, ville vi trolig sette ned renten i mars. At vi nå holder renten uendret, skyldes at økonomien ikke har utviklet seg som ventet, understreker Bache.

Troverdighet

– Frykter du svekket troverdighet etter å holde renten uendret etter to klare varsler om et sannsynlig rentekutt?

– Troverdigheten er avhengig av at vi når målene for pengepolitikken, som er en lav og stabil inflasjon og at flest mulig er i arbeid. Vi har ikke gitt løfter om renten, og understreker alltid at det er usikkerhet. Jeg ser også at de fleste makroøkonomer har endret oppfatning før dette rentemøtet, og det viser at vår rentesetting er godt forstått av aktørene i finansmarkedene, sier Bache.

– Åpenhet om den mest sannsynlige renteutviklingen har en verdi i seg selv,

– Hvor mye betyr en kronestyrking på 4 prosent for pengepolitikken?

– Vi har ingen tommelfingerregel for dette. Kronen er nå sterkere, og det har isolert sett trukket anslagene for inflasjonen ned, men vi har likevel samlet justert opp anslagene for inflasjonen. Isolert sett betyr kronestyrkingen en lavere rentebane enn vi ellers ville hatt.

Fra tre til ett kutt

Den nye rentebanen er hevet med 41 basispunkter i desember 2025. Det innebærer at Norges Bank definitivt har forlatt sin tidligere plan om tre rentekutt. Kun ett kutt er nå «sikkert».

Norges Bank skriver imidlertid: «Prognosene for styringsrenten (...) er forenlig med at styringsrenten avtar til 4 prosent innen utgangen av året og gradvis ned de neste årene». En viss åpning for et desemberkutt er dermed inne i planen. Sentralbanken går imidlertid ikke lenger enn til å si at «styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året».