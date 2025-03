I dagens morgenrapport skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets at forventningsstyringen for Norges Bank er vrien, og at han tror renten holdes uendret når banken i dag kunngjør rentebeslutningen.

Dét til tross for at sentralbanksjefen selv etter forrige rentemøte sa at det lå an til rentekutt nå i mars.

– Går det slik vi nå ser for oss, setter vi renten ned i mars, sa Ida Wolden Bache.

– Vi er ikke sikre

I Norges Banks egen håndbok for pengepolitikk påpeker Østnor at det står at «en viktig del av pengepolitikken er (...) å påvirke forventningene om utviklingen i styringsrenten».

Selv om signalene fra sentralbanken har vært tydelige, er det flere økonomer som mener tallene for norsk økonomi i dag forteller en annen historie enn den Norges Bank så for seg.

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp raskere, og prisveksten i februar var på 3,6 prosent. Det ser dermed ut til at inflasjonspresset blir litt mer langvarig, ifølge valutastrategen.

– Dette peker nemlig mot uendret styringsrente og en høyere rentebane. Vi tror mest på sistnevnte, at renten holdes i ro og at rentebanen indikerer 50 prosent sannsynlighet for rentekutt i juni, og et fullt kutt i september. Men vi er ikke sikre, skriver Østnor.

Trump-advarsel

Etter forrige rentemøte var sentralbanksjef Bache også tydelig på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt den økonomiske politikken generelt og handelspolitikken under USAs president Donald Trump spesielt.

– Høyere renter ute kan trekke i retning av høyere rente også her hjemme, konkluderte hun.

Ordene ligner USAs sentralbanksjef Jerome Powells. Han understreket også at usikkerheten har økt rundt de økonomiske utsiktene etter at banken i forrige uke kom med sin rentebeslutning. USAs rente holdes uendret.

Forrige gang styringsrenten i Norge ble satt ned, var i mai 2020, da det historiske nullnivået ble nådd. Siden den gang er den hevet 14 ganger og har ligget på dagens topp på 4,5 prosent siden desember 2023.

Pengepolitikken skal bidra til å holde prisveksten i sjakk, slik at den over tid ligger på rundt 2 prosent, samt bidra til stabile forhold i norsk økonomi.