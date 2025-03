Norges Bank signaliserer rentekutt i september

Torsdag besluttet Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Høy prisvekst

– Prisveksten har tiltatt og vært klart høyere enn ventet. Setter vi renten ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. Derfor holder vi renten uendret nå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en kommentar.

Norges Bank registrerer usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året. Prisveksten har tiltatt de siste månedene og vært klart høyere enn ventet, og lønnsveksten i fjor ble høyere enn anslått. Det kan tilsi at prisveksten fremover blir høyere enn Norges Bank tidligere har sett for seg.

– Rentedommen fra Norges Bank er i tråd med forventningene, samtidig som rentebanen ble oppjustert som forventet. Det som løfter rentebanen er lønninger, priser og utenlandske renteforventninger, mens det som trekker litt ned er valtutakurs, sier Sara Midtgaard, makro- og rentestrateg i Nordea, til Finansavisen .

Ikke enig med Norges Bank

– Det ser ut som første rentekutt kommer i september, basert på hvordan Norges Bank kommuniserer. Vi tror fortsatt ikke det blir rentekutt, og mener norske husholdninger må forberede seg på det. Vi har et høyere estimat for hva en nøytral rente er enn Norges Bank. Dagens rentenivå er ganske nær en nøytral rente, hvor den ikke er innstrammende eller stimulerende, sier Midtgaard.

Forventet rentekutt

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge forventet et rentekutt på torsdagens møte.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen. Foto: Sparebank 1 Sør-Norge

– Det var priset inn 30 prosent mulighet for rentekutt denne gang. Nå signaliserer Norges Bank to kutt i 2025, mot 3-4 kutt tidligere. Den gode nyheten er at det fortsatt signaliseres rentekutt, men det vil ta litt lengre tid enn forventet. Nå ligger det an til rentekutt i september og desember, sier Knudsen til Finansavisen.

– Samtidig er det verdt å merke seg at Norges Bank har oppjustert inflasjonen til tre prosent. Jeg er spent på hvordan det påvirker lønnsoppgjøret, sier Knudsen.