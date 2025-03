Gladmelding for Trump

Det internasjonale pengefondet (IMF) ser en oppbremsing i USAs økonomi, men tror ikke den amerikanske økonomien går inn i noen resesjon, melder Bloomberg.

– Store politiske endringer er blitt kunngjort, og innkommende data signaliserer en oppbremsing i den økonomiske aktiviteten fra den svært sterke hastigheten i 2024, forklarer IMF-talsperson Julie Kozack, ifølge nyhetsbyrået.

– Når det er sagt, er ikke resesjon en del av vårt grunnscenario, tilføyer hun.

I januar estimerte IMF en økonomisk vekst på 2,7 prosent i USA i 2025, etter en oppgang på 2,8 prosent i fjor. Nye World Economic Outlook-estimater ventes 22. april.

Les også – En utrolig arrogant handling vi aldri har sett maken til Flere av Donald Trumps mest lojale tilhengere uttrykker nå frustrasjon over administrasjonens håndtering av den såkalte Signal-lekkasjen.

Overraskende oppjustering

Tidligere torsdag kom det endelige tall for USAs økonomi i fjerde kvartal i fjor. Disse viste en uventet opprevidering til 2,4 prosents BNP-vekst for amerikanerne.

Før dette hadde både de opprinnelige tallene og en senere revisjon pekt mot en BNP-vekst på 2,3 prosent.

Oppjusteringen skyldtes hovedsakelig en lavere import enn tidligere anslått, ifølge Trading Economics.

Veksten i fjerde kvartal var like fullt den svakeste på tre kvartaler.

Les også Kina: Det løser ikke USAs problemer President Donald Trumps beslutning om å innføre toll på importerte biler strider mot WTOs regelverk og løser ikke USAs egne problemer, mener Kina.

Tydelig hint om resesjon

I år ventes det imidlertid at den økonomiske veksten i USA vil være langsommere, ettersom både forbrukere og bedrifter rystes av president Donald Trumps handelskrig, skriver nyhetsbyrået.

Nye forbrukertillitstall tirsdag denne uken la seg langt under et nivå som vanligvis signaliserer at en resesjon er på vei.

The Conference Board, som står bak forbrukertillitsindeksen, rapporterte samtidig at det er Trumps politikk og bekymringer rundt inflasjon som uroer amerikanerne.