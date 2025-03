Fredag ettermiddag norsk tid legger amerikanske statistikkmyndigheter frem februar-tall for PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure), Federal Reserves foretrukne indikator for underliggende prisvekst i USA.

Konsensus for kjerne-PCE – der volatile mat- og energipriser holdes utenfor – peker ifølge Trading Economics mot 0,3 prosent vekst på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis. Månedsveksten vil i så fall være på linje med januar, mens årsveksten vil være opp fra 2,6 prosent.

I desember var månedsveksten 0,2 prosent og årsveksten 2,8 prosent.

Les også Storbank om USA-tall: Beveger seg i feil retning Bank of America tror ikke det blir noe rentekutt på amerikanerne i 2025. Inflasjonen vurderes nemlig å gå i feil retning.

– Mer robust vekst

«Ved første øyekast var det litt positive nyheter å spore i både konsumprisene og produsentprisene, hvor kjerneprisveksten på marginen var litt svakere enn ventet. Men detaljene var mindre oppløftende, og flere av de sentrale komponentene som mates inn i PCE tyder på mer robust månedsvekst i kjerneprisene igjen», skriver makroøkonom Karine Alsvik i fredagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.

Samtidig trekker hun frem at inflasjonsforventningene blant husholdningene ligger på høye nivåer for de nærmeste årene, selv om sentralbanksjef Jerome Powell har tonet dette litt ned ved å vise til at langsiktige inflasjonsforventninger fortsatt ligger stabilt rundt målet.

«Men det er ikke til å unnslå at det er stor usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen fremover, og Fed må veie hensynet til økt prisvekst mot hensynet til svakere utsikter for realøkonomien. Som vi vet fra rentemøtet sist uke, er Fed inne i en nokså avventende fase hvor utviklingen i nøkkeltallene vil avgjøre», fortsetter Alsvik.

Les også Står trolig på to kutt Høyere inflasjon oppveies av svakere vekst. Resultatet blir at Fed fortsatt varsler to rentekutt i år, tror analytikerne.

Trump ber om rentekutt: – Gjør det rette USAs president Donald Trump oppfordrer landets sentralbank til å kutte styringsrentene.

Fed varsler to rentekutt i år Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret på 4,25-4,50 prosent, som forventet.

– Snuser på tre kutt

Den amerikanske sentralbanken opprettholdt i utgangspunktet guidingen om to rentekutt i år, men ifølge makroøkonomen var det hårfint at dette ikke vippet ned til en medianprognose om kun ett kutt.

VEGRER SEG MOT KUTT: Boston Fed-sjef Susan Collins. Foto: Bloomberg

«Rentemarkedet er nå heller litt mer tilbake der at det har begynt å snuse på tre kutt. Det avgjørende for Fed er hvorvidt arbeidsledigheten eller inflasjonen overrasker på oppsiden fremover, noe som igjen vil kunne påvirke renteresponsen», skriver Alsvik videre.

Hun viser til uttalelser fra flere Fed-medlemmer i det siste, deriblant Boston Fed-sjef Susan Collins. Hun mener det er uunngåelig at president Donald Trumps stadig nye tollsatser vil løfte inflasjonen, og at det derfor er passende å holde renten uendret lenger.