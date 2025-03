Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 18,5 poeng i mars, en nedgang fra minus 9,5 poeng måneden før, viser målingen til Opinion.

Det er hele 13,1 poeng lavere enn i januar. Årets to første måneder var de to beste målingene siden før Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022.

– I mars ble ordkrigen mellom USA og flere handelspartnere om tollmurer trappet opp. Prisveksten i Norge for siste tolvmånedersperiode har vært uventet høy. Sammen med lavere arbeidsledighet enn ventet og rapporten om positive forventninger til norsk økonomi fra Norges Banks regionale nettverk, førte det til at den ene økonomieksperten etter den andre avlyste det tidligere varslede rentekuttet i mars, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

– Internasjonal uro, uendret styringsrente og utsikter til færre rentekutt i år har skapt ny usikkerhet og økt pessimisme, noe vi ser i mars-målingen, fortsetter han.

Alle indikatorer faller

Alle de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen faller markant i mars. Aller størst er nedgangen for troen på landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag.

– Fallet må ses i sammenheng med økende handelskonflikter, trusler om flere tollbarrierer og konsekvensene det kan få for en åpen og liten norsk økonom, sier Høidahl.

I mars er det 49 prosent som tror at Norges økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder, opp fra 35 prosent i februar og 26 prosent i januar. 16 prosent tror den vil være litt eller mye bedre, en nedgang sammenlignet med 27 prosent i februar og 34 prosent i januar.

– Troen på husholdningens økonomi om 12 måneder får seg også en kraftig knekk i mars, sier Høidahl, som påpeker at Opinions måling ble gjennomført samme uke som SSB la fram overraskende høye inflasjonstall og Norges Bank presenterte oppjusterte forventninger til norsk økonomi.

– Signaler om rentekutt har vært en sterk driver for økt tro på egen økonomi. Da mye tydet på at det ikke ville bli noe av kuttet i mars, noe sentralbanken bekreftet etter rentemøtet på torsdag, påvirket det forbrukertilliten i negativ retning, sier han.