Feds favorittall: Høyere inflasjon i USA

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) holdt seg uendret på 0,3 prosent på månedsbasis i februar. Analytikerne hadde på forhånd ventet at den skulle holdes uendret, ifølge konsensusestimater fra Trading Economics.

Årsveksten endte på 2,5 prosent, uendret fra måneden før og i tråd med forventningene.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, steg imidlertid til 0,4 prosent, litt høyere enn analytikernes forventninger på 0,3 prosent. På årsbasis endte den på 2,8 prosent, opp fra 2,6 prosent i januar.

PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Hever forventningene

– Dette trekker i hver sin retning. Kjerneprisene økte mer enn ventet, noe som trekker renteforventningene opp, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets etter at tallene ble lagt frem.

MAKROEKSPERT: Karine Alsvik Karine Alsvik, makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Handelsbanken

– Men selv om også inntektsveksten var høyere enn ventet, så var forbruket lavere enn ventet, og ble revidert ned forrige måned, understreker hun.

– Det kan skyldes uroen i økonomien. Konsumenttillitsmålingene har vært veldig svake i det siste. De svake konsumtallene bidro til at amerikanske lange renter sank noe, til tross for at altså inflasjonen var uventet høy.

– Det er vel ikke mye utslag fra økte tollsatser i disse inflasjonstallene fra februar?

– Nei, de effektene kommer først senere, og vil gjøre inflasjonssituasjonen verre, tror Alsvik.

Høyere inntekter

Øvrige tall fredag ettermiddag viser at private inntekter i USA økte med 0,8 prosent på månedsbasis i februar, mot 0,9 prosent i januar. Forventningen her var på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Privat forbruk, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, steg fra en nedgang på 0,2 prosent til en oppgang på 0,4 prosent. Det var dog litt lavere enn analytikernes anslag på 0,5 prosent.