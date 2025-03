Siden nyåret har dollaren svekket seg med 7,87 prosent målt mot norske kroner. En dollar omsettes nå for 10,49 norske kroner.

Gull rett opp

Samtidig har gull, dollarens fremste konkurrent som trygg havn, skutt i været til rekordnivåer på over 3.000 dollar per unse.

I midten av mars begynte spekulative investorer for første gang siden Trumps første valgseier å satse mot dollaren – drevet av frykt for at presidentens politikk kan sende verdens største økonomi inn i en resesjon.

– Hvor bør jeg se nå

– I stedet for å være den vanlige tryggheten og førstevalget for aktørene i valutamarkedet, fremstår dollaren nå som det stikk motsatte, sier Michael Brown, senior strateg i London hos Pepperstone Ltd., en av verdens største valutameglere.

Han forteller at stadig flere kunder stiller spørsmålet:

– Hvor bør jeg egentlig se nå, i stedet for bare å sette autopiloten på og søke tilflukt i dollaren?

Det nylige fallet har riktignok ikke svekket dollaren nevneverdig, ettersom den tidligere hadde styrket seg betydelig på den sterke amerikanske økonomien og høye renter.

Dersom frykten for global nedgang fører til økt etterspørsel etter amerikanske statsobligasjoner fra utenlandske investorer, kan samtidig dollaren hoppe raskt tilbake.

– Tok tid før dollaren overtok pundet

Dollaren står fortsatt stødig som verdens ledende valuta, brukt i majoriteten av sentralbankreserver og i handel med råvarer som olje – hovedsakelig fordi det ennå ikke finnes noe reelt alternativ.

– Valutaers opp- og nedturer skyldes ikke bare at man får en uforutsigbar president som prøver å avvikle globaliseringen, sier Carmen Reinhart, professor ved Harvard og tidligere sjeføkonom i Verdensbanken.

– Det tok tid før dollaren overtok pundets rolle som verdens ledende reservevaluta, påpeker han til Bloomberg.