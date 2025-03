Glem prognoser – tenk scenarioer

Ett virkemiddel Miran skisserer er å tvinge eierne av statsobligasjoner, altså USAs långivere, til å akseptere å få utsatt betaling av renter og avdrag i 100 år. Dette har Miran gitt det klingende navnet «Mar-a-Lago-akkord».

Verre enn finanskrisen?

Det vil være nyttig i den økonomiske debatten å drøfte konsekvensene av et scenario hvor USA i praksis misligholder sin statsgjeld for å svekke sin egen valuta. Vil det finansielle systemet rakne, slik at finanskrisen i 2008–2009 fremstår som en mild bris? Vil den største skaden begrense seg til USA?

En mulig konsekvens vil være at det eneste reelle alternativet som verdens reservevaluta, euroen, seiler opp. I første omgang gjennom en styrking av euroen, og deretter en gradvis etablering som de facto verdens reservevaluta.

Må diskuteres

Et annet aspekt av en «Mar-a-Lago-akkord» vil være den realøkonomiske. Målsettingen fra Miran og Trump vil være å styrke amerikansk industri. Både tollbarrierer mot rimeligere utenlandske produkter og en svekkelse av dollaren vil isolert sett styrke amerikansk industriproduksjon. Men det gir samtidig svakere kjøpekraft hos amerikanerne. Hvordan påvirker det den samlede aktiviteten i amerikansk økonomi? Og hvordan påvirkes den globale etterspørselen?

Dette er helt sentrale spørsmål for å beskrive utfallet av bare ett konkret scenario for den økonomiske utviklingen. Her vil ulike økonomer har ulike oppfatninger av utfallene, og det vil være nyttig for samfunnet å få det godt belyst for å få en bedre forståelse av de økonomiske sammenhengene.

En slik bruk av scenarier vil være mer produktivt enn å fokusere på prognoser og sannsynlighetsfordelinger for utviklingen av renter, valutakurser og andre makroøkonomiske størrelser.

Ikke uproblematisk

Federal Reserve offentliggjør regelmessig sine «dot plots» hvor hvert enkelt medlem av den pengepolitiske komiteen gir sitt anslag for utviklingen av styringsrenten, og det oppsummeres i et diagram. Her ser vi at spredningen i medlemmenes prognoser er blitt lavere, det vil si at det er større konsensus om den mest sannsynlige utviklingen.

Samtidig peker Fed på den store usikkerheten i prognosene, og at «økonomien kan bli påvirket av en myriade av uforutsette utviklingsløp og hendelser». Det er en viktig påpekning, og understreker at også sentralbankenes kommunikasjon kan komme feil ut om man ensidig fokuserer på prognoser og sannsynligheter uten å vurdere scenarier for påvirkning av økonomien.

Det er ikke uproblematisk om Norges Bank skulle ta rollen med å utvikle scenarier og beskrive ulike forløp i sine pengepolitiske rapporter, da det kan oppfattes som føringer for politikkutforming eller skape uønsket uro i markedet

Det er ikke uproblematisk om Norges Bank skulle ta rollen med å utvikle scenarier og beskrive ulike forløp i sine pengepolitiske rapporter, da det kan oppfattes som føringer for politikkutforming eller skape uønsket uro i markedet. Både akademia og det makroøkonomiske miljøet i finansnæringen kan imidlertid, sammen med mediene, bidra til å øke forståelsen av økonomiske sammenhenger og heve den makroøkonomiske kompetansen gjennom bruk av scenarier.