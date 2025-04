LO-lederens selektive rentekritikk

Sentralbanken opererer med et språk som antyder at vi har et fritt marked – og at renten påvirker økonomien i tråd med dette. Men et trepartssamarbeid er ikke et fritt arbeidsmarked. Når aktørene krever høyere lønn for å kompensere for høyere rente, motarbeider det rentehevingens formål. Lavere renter vil i praksis redusere lønnspresset og dermed kunne senke prisnivået.

Kritikken av Norges Bank – enten den kommer fra Følsvik, økonomer eller folk flest – for å ikke sette ned renten raskere, vitner imidlertid om en manglende forståelse av økonomiske sammenhenger.

Høye renter er ikke problemet. Prisveksten er heller ikke problemet. Det er symptomer på et grunnleggende problem. Problemet er lave renter over tid. Dette har skapt kunstig etterspørsel etter varer og tjenester, en etterspørsel som ikke har vært basert på oppsparte midler, men av at billige penger blir sprøytet inn i økonomien.

Veksten i pengemengden har gjort det mulig for staten å ekspandere uten at skattebetalere har merket den umiddelbare kostnaden. Næringslivet har lett kunne hente penger til luftslott. Arbeidstakere har kunnet kreve lønn for arbeid som ikke er i tråd med faktisk produksjon. Dette har skapt en spiral der vi har trodd at det finnes mer penger enn hva de underliggende verdiene tilsier.

Høye renter er derfor nødvendig for å korrigere tidligere ubalanser. Når pengemengden strammes inn, blir også ressursene brukt mer effektivt. Baksiden er at luftslott kollapser. Vi får en realitetsorientering av hvor mye produksjon og kapital som faktisk er tilgjengelig, og det blir en større kamp om begrensede ressurser.

Ressurser er imidlertid alltid begrenset. Thomas Sowell formulerte dette presist: «Den første regelen i økonomi er knapphet: Det finnes aldri nok ressurser til å dekke alles behov. Den første regelen i politikk er å ignorere den første regelen i økonomi.»

Dette er sykdommen som har fått spredt seg i Norge og i Vesten i alt for lang tid. Mer politisk kontroll over sentralbanken vil kun forverre dette. Men ikke fortell Peggy Hessen Følsvik dette: de har et valg å vinne, må vite!

Nicolai Buzatu

Lektor og skribent