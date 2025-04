Inflasjonen i eurosonen falt i mars til 2,2 prosent, fra 2,3 prosent måneden før, viser foreløpige tall fra Eurostat tirsdag. Dette er det laveste nivået siden november i fjor.

På forhånd var det ventet at konsumprisveksten ville være uendret på 2,3 prosent, ifølge Trading Economics.

Tjenesteinflasjonen oppgis til 3,4 prosent, ned fra 3,7 prosent i februar. Innen mat, alkohol og tobakk økte prisveksten fra 2,7 til 2,9 prosent, mens energiprisene viser et fall på 0,7 prosent, mot pluss 0,2 prosent måneden før.

Les også – Rabatter holder inflasjonen oppe Forrige måned skvatt inflasjonen i været. Det fortsetter i neste ukes tall, tror Handelsbanken og SpareBank 1 Markets.

Kjerneinflasjonen viser også en oppbremsing i forrige måned – til 2,4 prosent, fra 2,6 prosent måneden før. Her var konsensus på 2,5 prosent. Mars-nivået er det laveste siden januar 2022, ifølge Trading Economics.

På månedsbasis økte imidlertid prisveksten til 0,6 prosent, fra 0,4 prosent i februar.

Pause i rentekuttene?

Den europeiske sentralbanks (ESB) inflasjonsmål er på 2 prosent. ESB senket rentene med 25 basispunkter i begynnelsen av mars, i tråd med konsensus.

Mandag meldte Bloomberg at flere nøkkelpersoner i ESB virker klare for en pause i rentekuttene ved rentemøtet 17. april – et møte som ser ut til å langt mer åpent enn hva investorer forventer. Dette skal angivelig skyldes usikkerhet rundt president Donald Trumps handelspolitikk og Europas kraftige økning i forsvarspengebruk.

Les også Lavere inflasjon siden november Inflasjonen i Tyskland falt som ventet i mars, til 2,2 prosent. Det er det laveste nivået siden november i fjor.

Separate tall fra Eurostat tirsdag viser en nedgang i arbeidsledigheten fra 6,2 prosent i januar til 6,1 prosent i februar – og ned fra 6,5 prosent i februar i fjor.